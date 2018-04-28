Північнокорейські ЗМІ заговорили про ядерне роззброєння

Північнокорейська інформагенція KCNA стверджує, що спільною метою КНДР та Південної Кореї є повна денуклеаризація Корейського півострова

Після історичного міжкорейського саміту, що відбувся на кордоні між КНДР та Південною Кореєю напередодні, північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA заявила у суботу, 28 квітня, що метою політики двох держав є вільний від ядерної зброї Корейський півострів. «Північна та Південна Корея підтвердили спільну мету через повну



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Північнокорейська інформагенція KCNA стверджує, що спільною метою КНДР та Південної Кореї є повна денуклеаризація Корейського півострова

Після історичного міжкорейського саміту, що відбувся на кордоні між КНДР та Південною Кореєю напередодні, північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA заявила у суботу, 28 квітня, що метою політики двох держав є вільний від ядерної зброї Корейський півострів.

«Північна та Південна Корея підтвердили спільну мету через повну денуклеаризацію втілити в життя вільний від ядерної зброї Корейський півострів», - йдеться у повідомленні KCNA, яке цитує агентство dpa.

Сторони вважають, що вжиті Пхеньяном та Сеулом заходи є дуже важливими для денуклеаризації, а також пообіцяли дотримуватиатися своїх зобов'язань, зазначається в повідомленні KCNA.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс 27 квітня заявив про оптимізм щодо подолання кризи на Корейському півострові. Однак при цьому він залишив відкритим питання подальшого розміщення американських військових у Південній Кореї. Це вирішуватимуть дипломати, коли Пхеньян і Сеул укладуть мирну угоду, зазначив глава Пентагону. Меттіс наголосив на важливості нинішнього поступу в процесі зближення двох Корей без додаткових умов, повідомляє агентство Reuters.

Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський правитель Кім Чен Ин провели історичну зустріч у прикордонному селищі Пханмунджом. Це був перший візит північнокорейського лідера до Південної Кореї з часів Корейської війни 1950-1953 років. Стан війни на півострові досі офіційно чинний, але КНДР і Південна Корея заявили про спільний намір його завершити до кінця року, а також досягнути «повного ядерного роззброєння».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф сказав, що Тегеран відновить свою ядерну програму «на набагато більшій швидкості», якщо США відійдуть від ядерної угоди 2015 року і запровадять санкції проти нього.

Джерело: Deutsche Welle