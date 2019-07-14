ЗМІ: Поклонська розірвала стосунки з фанатиками із РПЦ



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Експрокурорка Криму Наталія Поклонська

Відносини погіршилися після того, як влітку минулого року Поклонська вийшла заміж

Колишня прокурорка Криму, а нині депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська перестала підтримувати контакт з середовищем російських царепоклонників і її духівником, ідеологом руху Сергієм з Среднеуральского жіночого монастиря в Єкатеринбурзі

Про це розповіло джерело в її оточенні, пише видання «Главное».

Зазначається, що їхні відносини погіршилися після того, як влітку минулого року Поклонська вийшла заміж за керівника апарату уповноваженого з прав людини в Росії Івана Соловйова. Як зазначається, розрив відбувся саме під його впливом.

Джерело також розповіло, що Поклонська зв'язалася з царепоклонниками, коли перебувала в попередньому шлюбі з єкатеринбурзький прокурором Андрієм Красильниковим.

«Він і зараз постійно приїздить у монастир до Сергія, хоча сам живе в Москві. Але після того, як вони розлучилися, а потім Наталя вийшла знову заміж, вона у Сергія більше не буває», - йдеться у повідомленні.

Відомо також, що Поклонська не казала духівнику про весілля і не запросила його на урочистості.