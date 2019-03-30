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    У світі

    Знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі

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    Вчені пояснюють, що визначили вагу динозавра, вимірявши його стегнові кістки - Знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі
    Вчені пояснюють, що визначили вагу динозавра, вимірявши його стегнові кістки
    Фото: @CNN

    Науковці виявили останки «Скотті» у 1991-му

    Канадські палеонтологи з'ясували, що тиранозавр рекс, останки якого знайшли у Канаді майже 30 років тому, вважається найважчим і найстарішим у своєму виді знайденим динозавром. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

    Тиранозавр «Скотті», стать якого вчені так і не змогли визначити, важив близько 9,8 тонн і прожив приблизно 30 років.

    Вчені пояснюють, що визначили вагу динозавра, вимірявши його стегнові кістки, ноги, плечі, і порівняли їх з іншими екземплярами цього виду.

    Науковці виявили останки «Скотті» у 1991-му в долині біля річки Френчман, на кордоні Канади і США.

    Згодом вченим вдалось знайти ще зуб і хребець хвоста тиранозавра, завдяки чому, вони визначили що вік ящура приблизно 65 млн років (Крейдяний період). На розкопки і аналіз кісток науковці витратили понад 10 років.

    На думку палеонтологів, «Скотті» міг на кілька років пережити тиранозавра «Сью», останки якого знайшли у США, у Південній Дакоті, раніше, у 1990 році. Раніше «Сью» вважався найбільшим знайденим тиранозавром.

    Джерело: Громадське

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