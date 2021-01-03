Зсув ґрунту у Норвегії: знайшли тіло третього загиблого
Нині зниклими безвісти вважаються семеро осіб
У ході рятувально-пошукових робіт на місці зсуву ґрунту в Норвегії знайдено тіло ще одного загиблого.
Про це повідомляє DW.
Таким чином, підтверджено загибель трьох осіб унаслідок катастрофи.
Зазначається, що поліція не надала жодної інформації про стать і вік загиблих.
Нині зниклими безвісти вважаються семеро осіб.
Пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, у норвезькому селищі Джердрум стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей, ще близько десятка – зникли безвісти. Площа зсуву становила приблизно 300 на 700 метрів та являла собою так званий «зсув пластичної глини».
У ході пошукової операції у п’ятницю, 1 січня, рятувальники знайшли тіло першої жертви.
Як повідомляється, 2 грудня було знайдено друге тіло жертви. Наразі поліція не може назвати стать і вік знайденої жертви. Тіло знайшла команда пошукачів з собаками вранці.
Норвезькі правоохоронці ще розраховують знайти живих. Рятувальна операція продовжиться і у неділю.
В Управлінні зазначили, що цей зсув став найбільшим для Норвегії за останній час, однак нові випадки малоймовірні. У радіусі 25 кілометрів від місця інциденту рятувальники евакуювали понад 700 людей.
Це явище фіксують, коли нестійка порода зазнає достатнього навантаження і властивості матеріалу можуть різко змінитися з твердих частинок до водянистої рідини.