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    У світі

    Зсув ґрунту у Норвегії: знайшли тіло третього загиблого

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    Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту поблизу Осло зросла до трьох - Зсув ґрунту у Норвегії: знайшли тіло третього загиблого
    Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту поблизу Осло зросла до трьох
    Фото: Reuters

    Нині зниклими безвісти вважаються семеро осіб

    У ході рятувально-пошукових робіт на місці зсуву ґрунту в Норвегії знайдено тіло ще одного загиблого.

    Про це повідомляє DW.

    Таким чином, підтверджено загибель трьох осіб унаслідок катастрофи.

    Зазначається, що поліція не надала жодної інформації про стать і вік загиблих.

    Нині зниклими безвісти вважаються семеро осіб.

    Пошукові роботи тривають.

    Нагадаємо, у норвезькому селищі Джердрум стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей, ще близько десятка – зникли безвісти. Площа зсуву становила приблизно 300 на 700 метрів та являла собою так званий «зсув пластичної глини».

    У ході пошукової операції у п’ятницю, 1 січня, рятувальники знайшли тіло першої жертви.

    Як повідомляється, 2 грудня було знайдено друге тіло жертви. Наразі поліція не може назвати стать і вік знайденої жертви. Тіло знайшла команда пошукачів з собаками вранці.

    Норвезькі правоохоронці ще розраховують знайти живих. Рятувальна операція продовжиться і у неділю.

    В Управлінні зазначили, що цей зсув став найбільшим для Норвегії за останній час, однак нові випадки малоймовірні. У радіусі 25 кілометрів від місця інциденту рятувальники евакуювали понад 700 людей.

    Це явище фіксують, коли нестійка порода зазнає достатнього навантаження і властивості матеріалу можуть різко змінитися з твердих частинок до водянистої рідини.

    Теги: рятувальники поліція вік
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