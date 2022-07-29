Прем'єр Болгарії назвав головний інструмент впливу Кремля на Балканах
Прем'єр Болгарії знайшов ворога – вплив Росії
Головним зовнішньополітичним інструментом Москви на Балканах є повсюдна корупція. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, повідомляє The Times.
«Ми боролися з корупцією на місцевому рівні, але знайшли більшого ворога – вплив Росії. Виявилося, що корупція – це найкращий зовнішньополітичний інструмент Москви на Балканах», – зазначив прем'єр-міністр.
Петков підкреслив, що на прийдешніх парламентських виборах Росія спробує остаточно усунути його від політики.
На думку прем'єр-міністра, Росія розгорнула активну кампанію проти нього у квітні, після відмови Болгарії платити за російський газ в рублях.
Він також зазначив, що в ході розслідування в гаражі політтехнолога попереднього уряду Болгарії виявили новий позашляховик, за який заплатила Російська будівельна компанія.
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