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Прем'єр Болгарії назвав головний інструмент впливу Кремля на Балканах

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 02:07 glavcom.ua
Прем'єр Болгарії назвав головний інструмент впливу Кремля на Балканах
фото з відкритих джерел

Прем'єр Болгарії знайшов ворога – вплив Росії

Головним зовнішньополітичним інструментом Москви на Балканах є повсюдна корупція. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, повідомляє The Times.

«Ми боролися з корупцією на місцевому рівні, але знайшли більшого ворога – вплив Росії. Виявилося, що корупція – це найкращий зовнішньополітичний інструмент Москви на Балканах», – зазначив прем'єр-міністр.

Петков підкреслив, що на прийдешніх парламентських виборах Росія спробує остаточно усунути його від політики.

На думку прем'єр-міністра, Росія розгорнула активну кампанію проти нього у квітні, після відмови Болгарії платити за російський газ в рублях.

Він також зазначив, що в ході розслідування в гаражі політтехнолога попереднього уряду Болгарії виявили новий позашляховик, за який заплатила Російська будівельна компанія.

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