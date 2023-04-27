Єроатлантична інтеграція та посилення оборони: Шмигаль зустрівся з Крозетто (фото)

Глава уряду наголосив, що Італія є одним з ключових союзників України в оборонній галузі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 27 квітня, зустрівся з міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто. Вони обговорили посилення військово-технічної допомоги для України та євроатлантичну інтеграцію. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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«Вдячні Італії за підтримку України на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією», – зазначив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що Італія є одним з ключових союзників України в оборонній галузі, і Україна зацікавлена у розвитку співпраці.

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«Сьогодні в центрі нашої уваги воєнно-промисловий комплекс. Україна має великий потенціал для розвитку цього напрямку та здатна бути серед лідерів у Європі», – підкреслив Шмигаль.

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Він також подякував Італії за ухвалення шести пакетів військово-технічної допомоги та за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Італії відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві систем ПП