Росія готує провокацію із «брудною бомбою» в Придністров'ї

У МЗС РФ заявили, що нібито це Україна готується використати радіологічну бомбу

Російська Федерація знову звинувачує Україну в підготовці провокацій з нібито використанням небезпечних радіоактивних матеріалів. Мовляв, Україна хоче використати «брудну бомбу» в невизнаному Придністров'ї. Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

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Захарова стверджує, що нібито до порту Чорноморська з європейських країн 16 лютого прибув контейнер із радіоактивними речовинами та англомовним маркуванням, а 19 лютого такий вантаж нібито прибув до порту Одеси.

Марія Захарова не надала доказів цієї інформації, але заявляє, що до портів Одеської області прибула речовина «Каліфорній-252».

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«При його прийманні в порту було відключено систему радіоактивного моніторингу. У результаті журналістського розслідування встановлено, що постачальником цієї радіоактивної речовини є американська компанія Frontier Technology Corp», – стверджує Захарова.

Більше того, вона припустила, що Україна нібито може споряджати радіоактивними речовинами боєприпаси та нафантазувала «підготовку до виготовлення брудної бомби».

«Брудна бомба» – радіологічна зброя, яка є різновидом зброї масової поразки. Це малопотужний ядерний боєприпас, який складається з контейнера з радіоактивними ізотопами та заряду вибухової речовини. При підриві контейнер із ізотопами руйнується, а радіоактивна речовина ударною хвилею розпорошується на великій площі. Офіційно застосування такої зброї ще не було зафіксовано.

У своїй заяві МЗС РФ спирається на неназваних блогерів і на те, що в українських ЗМІ нібито циркулювала інформація про доставку до портів Одеської області радіоактивних матеріалів.

Нагадаємо, що нещодавно Міноборони РФ анонсувало хімічну атаку в Україні.