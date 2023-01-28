Уникнути Третьої світової війни можна тільки зупинивши Росію – міністр оборони Італії

Гвідо Крозетто пообіцяв надалі підтримувати Україну та анонсував новий пакет допомоги нашій країні вже наступного тижня

Війна Росії проти України стала однією з основних тем обговорення на зустрічі міністрів оборони Італії та Франції, яка відбулася у Римі в п'ятницю, 27 січня. Про це повідомляє інформаційна агенція RAI News.

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«Третя світова війна розпочнеться, коли російські танки прибудуть до Києва та на кордони Європи. Не дозволити їм приїхати – це єдиний спосіб зупинити це», – заявив під час зустрічі очільник італійського оборонного відомства Гвідо Крозетто. Він також додав, що вже наступного тижня «може з'явитися новий указ про допомогу Україні».

Міністри оборони двох країн зійшлися на тому, що мають спільне стратегічне бачення щодо відданості ідеї підтримки України.

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«Ми підтвердили нашу готовність просувати нашу програму військової підтримки України», – прокоментував результати зустрічі міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

«Війна, розв’язана Росією, є найсерйознішою загрозою миру та стабільності європейського континенту з моменту закінчення Другої світової війни, явне порушення принципів цілісності та недоторканість територіальних кордонів, міжнародного права та Статуту ООН», – цитує підсумковий реліз міністерства оборони Італії агенція RAI News.