Частина Балаклії досі залишається без світла

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Балаклія

Без електропостачання також залишається село Фащівка поблизу Балаклії

Внаслідок детонації військового арсеналу частина міста Балаклія залишається без світла.

Про це під час брифінгу повідомив голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський.

Він зазначив, що у безпосередній близькості до території військового арсеналу повалені шість прольотів лінії електропередач потужністю 10 кВт.

«Сьогодні вони лежать, і ми не можемо туди дійти, щоб розпочати роботи (з відновлення електромережі - ред)», - сказав чиновник.

За його словами, на сьогоднішній день без світла залишається близько 10% населення у місті. Як зазначив голова РДА, повністю знеструмлене ще одне село, розташоване поруч зі складами боєприпасів.

«Без світла у нас залишається село Фащівка, в село Борщівка ми можемо о 22:00 подати. В села Яковенкове та Вербівка електроенергію сьогодні подано», - сказав Масельський, зауваживши, що водопостачання та водовідведення там не припинялося.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Раніше повідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині.

Джерело: УНІАН