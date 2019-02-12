«Крути 1918»: є свої плюси, але доведеться знімати новий фільм

Головний плюс - у залі кінотеатра було багато людей. Сходить і ви, друзі

Подивилася КРУТИ. Хочу поділитися враженнями.

1. Перше враження - треба буде знімати нове кіно про КРУТИ.

2. Бо це кіно найважливіший момент цієї історії передає дуже поверхово, особливо, мить потрапляння студентів у полон, та й подальші події - в занадто театралізованій манері.

3. З театральщиною в цьому кіні, взагалі, перебір: театральні фрази, театральне звучання, а-ля актори обласного театру, не всі, але театральщиків помітно більше.

4. Абсолютно зайва мелодраматична лінія, всі ці солі, взагалі, недоречні у воєнній драмі. Згадайте ДЮНКЕРК - от де там соплі були?

5. Після перегляду кіна нема чіткого розуміння, що українських студентів вбили росіяни. Російські більшовики, зокрема, Муравйов, дуже театралізованій, а суть історії в цьому - прийшли росіяни загарбати українську землю і повбивати українців. Якби цей фільм подивилися іноземці, сумніваюся, що вони би це зрозуміли, відтак їм важко зрозуміти, що 100 років по тому тут повторюється історія. Причини цього, на мою думку, що в кіновиробництві тут задіяні люди, які не є українськими патріотами, ви розумієте, про кого я, навіщо ж так контрастно подавати росіян вбивцями.... а раптом Раша знову запросить знятися у добре оплачуваному українофобському фільмі, типу «Ми із будущєго-3»?

6. Тепер про плюси. Як не дивно, мені сподобалися батальні сцени - найбільша моя увага до екрану була саме в моменти бою.

7. Ця стрічка є антитезою до твору Булгакова і кінофільму за його мотивами «Біла гвардія», де українці сто років тому подані вкрай упослідженими. У КРУТАХ не просто всі українці круті, мені особливо сподобався образ українського генерала Савицького, і візуально - сильний, високий, секс-символ, одним словом, а ще сюжетна лінія генерала, який є суб'єктом не лише українських справ, а й гравцем у міжнародних справах, це, справді, важливо!

8. Дуже сподобалися саундтреки у виконанні Христини Соловей та гурту Гайдамаки.

9. Простий, очікуваний, але такий необхідний місток у сьогодення - тут я заплакала.

10. Головний плюс - у залі кінотеатра було багато людей. Сходить і ви, друзі.

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