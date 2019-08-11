Чому радіостанція «Ехо Москви» не зможе вести мовлення в Україні

Це той випадок, коли доведеться або труси одягнути, або хрестик зняти

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Радиостанция «Эхо Москвы» не сможет вещать в Украине. Это не угроза, не возмущение и даже троллинг. Вопрос лежит исключительно в правовой плоскости. Дело в том, что перед началом вещания редакторам придется ответить на вопрос и прописать в своих внутренних правилах, чей Крым.

Если радиостанция будет считаться с Конституцией Украины и называть Крым украинским, у них обязательно появятся проблемы в Москве, где это расценивается как уголовное преступление. Если же корпункт будет называть черное белым, аннексию - референдумом, а Крым - российским, проблемы с законом у них точно возникнут в Украине.

Конечно, радиостанция может решить вообще не упоминать Крым, войну и оккупацию. Но, простите, кому нужна тогда эта мурзилка. И свобода слова тут ни при чем. Просто этот тот случай, когда придется либо крестик снять, либо трусы надеть.





Джерело: блог Мустафи Найєма

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