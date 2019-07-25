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    Думки вголос

    Патріотам набагато простіше махати прапором у Львові, ніж найти свого виборця на Донбасі

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Патріотам набагато простіше махати прапором у Львові, ніж найти свого виборця на Донбасі

    Невеликі острівці громадянського суспільства на Сході почуваються зрадженими з 2014 року

    Мовою оригіналу

    Каждый раз, когда очередной партиец будет вам рассказывать, как сильно он за будущее и новое против прошлого и совка, попросите его назвать одну цифру.

    Без песен и шуток, одну простую цифру: сколько кандидатов по 18 мажоритарным округам партия выдвинула в Донецкой и Лугансокой областях. Это отличная формула для вычисления уровня лицемерия и решительности.

    Потому что нельзя быть одним полушарием за новое, а другим прикидываться чайником и молча наблюдать, как твоих соратников - не только на Донбассе, по всей стране - мочат люди расстреливавшие протесты.

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    Небольшие островки гражданского общества на Востоке чувствуют себя преданными с 2014 года. За пять лет работы в парламенте я неоднократно писал, говорил и доносил куда мог, что регион снова отдают на откуп бывшим соратникам Виктора Януковича.

    Эти парламентские выборы еще раз показали, что намного удобнее кричать о патриотизме и махать флагами во Львове, Франковске и Черновцах, чем найти своего избирателя в Лисичанске, Бахмуте и Широкино. Ведь одно дело поддерживать армию и хаять путина картинками в телеграмм-канале, и совсем другое дело – переубедить тех, кто с полоборота может послать тебя к чертям собачим со всем твоим патриотизмом, пафосом и инфантильностью. Шутки и песни тут не помогают. Посмотрите результаты выборов.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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