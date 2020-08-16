Події у Білорусі – шок для Медведчука, Ляшка, Киви, Дубинського та Рабіновича
Білорусь – живий доказ тупого міфу про «соросят»
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Я извиняюсь, а вы не знаете, где все фанаты Александра Лукашенко?
Что ж они попрятались трусливо как в 2014-м, все эти Медведчуки, Ляшко, Кивы, Дубинские, Рабиновичи и прочие, еще пару дней назад призывавшие научиться у соседа, как калечить активистов и убивать протестующих?
Где же вы, пассивисты истеричные. Я тут хотел вам кадры из Минска показать. Посмотрите внимательно - вы там во главе колонны случайно не видите Сороса, Байдена или иллюминатов?
И я не вижу.
Потому что Беларусь сегодня – это живое доказательство вашего тупого мифа для лохов о «соросятах, которые во всем виноваты и мешают жить».
В Беларуси уже много лет нет иностранных фондов. Не существует свободных НГО и медиа. В Минске с 2008 года нет даже посла США, а есть только временный поверенный, а весь штат американских дипломатов составляет пять человек на всю страну
Как же так вышло, что такого сильного, мудрого и образцового кумира сносят прямо у вас на глазах без всяких посольств и грантов?!
Да все просто.
Там на улицах - живые люди, которые вышли, потому что их достала тупость и жестокость ваших кумиров и их идейного близнеца – януковича, которому вы вместе молитесь.
И если ты диктатор и совок, а твои силовики избивают мирных жителей, добивают ногами стариков и калечат журналистов, не нужно никакой магии, чтобы в один лень люди тебе прямо заявили: «Зае..л, уходи!».
Для этого достаточно просто быть просто идиотом.
Просто почаще включайте Минск. И наслаждайтесь. Это уже история. И живая оплеуха всем вашим обезьяньим скрепам.
Джерело: блог Мустафи Найєма