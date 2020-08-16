Події у Білорусі – шок для Медведчука, Ляшка, Киви, Дубинського та Рабіновича

Мустафа Найєм Народний депутат 8 скликання

Мустафа Найєм

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Від завтрашнього дня, 17 серпня, в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк

Білорусь – живий доказ тупого міфу про «соросят»

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Я извиняюсь, а вы не знаете, где все фанаты Александра Лукашенко?

Что ж они попрятались трусливо как в 2014-м, все эти Медведчуки, Ляшко, Кивы, Дубинские, Рабиновичи и прочие, еще пару дней назад призывавшие научиться у соседа, как калечить активистов и убивать протестующих?

Где же вы, пассивисты истеричные. Я тут хотел вам кадры из Минска показать. Посмотрите внимательно - вы там во главе колонны случайно не видите Сороса, Байдена или иллюминатов?

И я не вижу. Потому что Беларусь сегодня – это живое доказательство вашего тупого мифа для лохов о «соросятах, которые во всем виноваты и мешают жить». В Беларуси уже много лет нет иностранных фондов. Не существует свободных НГО и медиа. В Минске с 2008 года нет даже посла США, а есть только временный поверенный, а весь штат американских дипломатов составляет пять человек на всю страну Как же так вышло, что такого сильного, мудрого и образцового кумира сносят прямо у вас на глазах без всяких посольств и грантов?! Да все просто. Там на улицах - живые люди, которые вышли, потому что их достала тупость и жестокость ваших кумиров и их идейного близнеца – януковича, которому вы вместе молитесь. И если ты диктатор и совок, а твои силовики избивают мирных жителей, добивают ногами стариков и калечат журналистов, не нужно никакой магии, чтобы в один лень люди тебе прямо заявили: «Зае..л, уходи!». Для этого достаточно просто быть просто идиотом. Просто почаще включайте Минск. И наслаждайтесь. Это уже история. И живая оплеуха всем вашим обезьяньим скрепам. Читайте також: «Соросята» ухандохали економіку». Хто ці люди і чому ними тепер лякають дітей?

Джерело: блог Мустафи Найєма

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