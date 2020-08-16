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    Думки вголос

    Події у Білорусі – шок для Медведчука, Ляшка, Киви, Дубинського та Рабіновича

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    <span>Від завтрашнього дня, 17 серпня, в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк</span> - Події у Білорусі – шок для Медведчука, Ляшка, Киви, Дубинського та Рабіновича
    Від завтрашнього дня, 17 серпня, в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк

    Білорусь – живий доказ тупого міфу про «соросят»

    Мовою оригіналу

    Я извиняюсь, а вы не знаете, где все фанаты Александра Лукашенко?

    Что ж они попрятались трусливо как в 2014-м, все эти Медведчуки, Ляшко, Кивы, Дубинские, Рабиновичи и прочие, еще пару дней назад призывавшие научиться у соседа, как калечить активистов и убивать протестующих?

    Где же вы, пассивисты истеричные. Я тут хотел вам кадры из Минска показать. Посмотрите внимательно - вы там во главе колонны случайно не видите Сороса, Байдена или иллюминатов?

    И я не вижу.

    Потому что Беларусь сегодня – это живое доказательство вашего тупого мифа для лохов о «соросятах, которые во всем виноваты и мешают жить».

    В Беларуси уже много лет нет иностранных фондов. Не существует свободных НГО и медиа. В Минске с 2008 года нет даже посла США, а есть только временный поверенный, а весь штат американских дипломатов составляет пять человек на всю страну

    Как же так вышло, что такого сильного, мудрого и образцового кумира сносят прямо у вас на глазах без всяких посольств и грантов?!

    Да все просто.

    Там на улицах - живые люди, которые вышли, потому что их достала тупость и жестокость ваших кумиров и их идейного близнеца – януковича, которому вы вместе молитесь.

    И если ты диктатор и совок, а твои силовики избивают мирных жителей, добивают ногами стариков и калечат журналистов, не нужно никакой магии, чтобы в один лень люди тебе прямо заявили: «Зае..л, уходи!».

    Для этого достаточно просто быть просто идиотом.

    Просто почаще включайте Минск. И наслаждайтесь. Это уже история. И живая оплеуха всем вашим обезьяньим скрепам.

    Читайте також: «Соросята» ухандохали економіку». Хто ці люди і чому ними тепер лякають дітей?

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Віктор Медведчук США вибори Джордж Сорос протест
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