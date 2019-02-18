У російських шпигунів, які діють на території України, з'явився чудовий лайфхак

Мер Одеси Геннадій Труханов

Якщо вас раптом в чомусь запідозрили (таке може трапитися, незважаючи на те, що заступник голови розвідки має громадянство РФ), не впадайте у відчай, вимагайте адвоката

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Самая веселая новость прошлой недели про загадочного чудака, который в 2017 году обратился в суд Сергиев Посада Московской области с требованием отменить ему паспорт гражданина Российской федерации, потому что у него уже есть паспорт гражданина Украины. Мол, неудобно как-то и вообще непонятно, как это случилось.

Российский суд оказался очень любезным, пошел истцу на встречу, и паспорт аннулировали. http://bit.ly/2X6nJkY

Все бы ничего, да только человек этот оказался не только полным тезкой, но еще и родился в один день с мэром г. Одессы Геннадием Трухановым. Российский паспорт он получил еще в 2003-м; а в 2011-м году даже обращался с просьбой его заменить в связи с достижением 45 лет. А вышеуказанное решение суда про отмену российского паспорта было принято в аккурат через два месяца после того, как украинские журналисты обнаружили данные некоего Геннадия Труханова в базе данных ИНН Российской федерации. http://bit.ly/2SFFfxE

Это, наверное, совпадение. Но теперь у офицеров ГРУ, членов ДРГ и просто рядовых шпионов страны-агрессора появился отличный лайфхак. Если вас вдруг в чем-то заподозрили (такое может случиться, невзирая на то, что замглавы разведки имеет гражданство РФ), не отчаивайтесь, требуйте адвоката и тут же обращайтесь в суд по месту рождения с требованием отменить свидетельство о рождении. И все. Пусть звонят Путину. Вас вообще нет.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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