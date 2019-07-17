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    Думки вголос

    Трагедія МН17: справедливість буде відновлено і Росія знає, що не зможе її уникнути

    • Олена Зеркаль

      Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

    • Розсилка
    В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту &laquo;Боїнг 777&raquo; (рейс MH-17) авіакомпанії &laquo;Малайзійські авіалінії&raquo; - Трагедія МН17: справедливість буде відновлено і Росія знає, що не зможе її уникнути
    В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії»

    Усі держави, що постраждали від збиття літака МН17, конструктивно співпрацюють. Ведеться ретельне і незалежне слідство

    У 5 роковини трагедії МН17 висловлюю свої співчуття родинам усіх загиблих у цьому терористичному акті.

    У трагедії МН17 проступає все більше аналогій з Локербі. Знадобилося 15 років перш, ніж Лівія визнала свою відповідальність і виплатила компенсації за підірваний літак Pan Am 103. Були використані усі можливі інструменти – розслідування, суди, міжнародні договори, резолюції Ради Безпеки тощо.

    Весь цей час винна держава заперечувала свою причетність, перешкоджала правосуддю над виконавцями і робила все, аби самій уникнути відповідальності.

    Росія свідомо обрала таку ж стратегію щодо збитого літака МН17. Впродовж цих 5 років ми бачимо з боку РФ лише ветування і блокування рішень, ігнорування запитів про правову допомогу, продукування фальшивих теорій тощо. А отже російська стратегія – а пріорі програшна.

    Єдине, на що може розраховувати РФ, - це якісь помилки та недоліки під час розслідувань та судових процесів. Тому Росія так завзято тиражує політичні заяви малайзійських політиків. Але при цьому не помічає, що правоохоронні органи Малайзії активно працюють у рамках слідства. Ці 5 років розслідування в умовах протидії з боку РФ навчили нас як не припускатися помилок.

    Усі держави, що постраждали від збиття літака МН17, конструктивно співпрацюють. Ведеться ретельне і незалежне слідство. Створено правові умови для справедливого і якісного судового розгляду кримінальних справ проти виконавців. Використовуються усі міжнародно-правові механізми притягнення до державної відповідальності Росії. Це складно, але варте того.

    Справедливість буде відновлено. Росія свідома цього і знає, що не зможе її уникнути.

    Джерело: блог Олени Зеркаль

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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