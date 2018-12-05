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    Думки вголос

    У Польщі комуністи можуть прийти до влади

    • Євген Приходько

      Журналіст

    • Розсилка
    У Польщі комуністи можуть прийти до влади

    Про політичну ситуацію у західного сусіда

    У Польщі опубліковано цікаву соціологію. Преса пише, що це - шок. За об'єднану опозицію готово проголосувати понад 50% поляків. Теоретично це означало б кінець влади консерваторів від «Права та справедливості», яких підтримує 38%. Але що таке об'єднана опозиція? Це Platforma Obywatelska, цe PSL, це напівмертва ліберальна Nowoczesna, це ліві з SLD, це ще лівіша партія Razem, це щойно народжена партія Teraz. Але наскільки такий мікс можливий? Немає сумнівів, що такe об'єднання підтримує PO, Nowoczesna і Teraz. Для першої це — безапеляційне лідерство в опозиціі та ширший вплив в рамах об`єднання. Для двох останніх це чи не єдиний гарантований квиток до Сейму. До слова, як і для селянської партії PSL. Підтримка цих партій зараз нижча 5%. Тому участь цієї трійки в коаліції питання їхнього політичного майбутнього. Різниці у програмах та світогляді в такий час на другом плані.

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    Найбільша загадка — це ліва сцена. По-перше, посткомуністична SLD має усі шанси самостійно повернутися до Сейму. Їх підтримка коливається в межах 6-8%. По-друге, непорозуміння серед лівих. Партія Razem, навіть маючи мізерну підтримку, вже не раз відхиляла пропозицію співпраці з SLD, яка для них є не занадто лівою. Це малоймовірний союз. По-третє, всі очікують появу Роберта Бедроня з власним угрупованням. Це колишній мер Слупська, ЛГБТ-активіст, відкритий гей. Надія та відродження для лівих Польщі. Його участь у виборах значно вплине на результат як SLD, так і Razem, частину електорату яких він точно перетягне під себе, якщо будь-хто зі сторін відмовиться від спільного лівого фронту. Трохи менше на PO та лібералів. Бедронь точно вплине на ландшафт політичної сцени Польщі. Питання тільки в масштабах.

    Це будуть набагато цікавіші вибори, аніж ми уявляли, а подібна соціологія тільки підштовхує деяких на відповідні кроки. У цьому випадку — до об`єднання антиPiS на чолі з PO. Займайте місця на репетицію - в травні вибори до Європарламенту.

    Джерело: Євген Приходько

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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