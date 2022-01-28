Фрагменти щоденника Геббельса – дуже повчальні для українців

Суб'єктивний погляд міністра пропаганди Третього райху

Бачу в стрічці багато постів про новий фільм Netflix про Мюнхенську конференцію 1938 року. Багато хто зараз проводить паралелі між тими подіями й сьогоднішньою ситуацію. Тоді Гітлер та Муссоліні разом із прем'єрами Великобританії та Франції Чемберленом та Даладьє змусили Чехословаччину передати Третьому райху територію Судет.

Захід продовжував тішити себе ілюзією, що з диктаторами можна про щось домовлятися. Не беруся за жодні паралелі, лише хочу навести фрагменти з щоденника Йозефа Геббельса, які стосуються тих днів, підготовки договору та що на мою думку важливо – медійного фону. Суб'єктивний погляд міністра пропаганди Третього райху:

17 вересня 1938

Ми посилюємо в пресі натиск на чехів. З Берндтом (Альфред-Інгемар Берндт, близький співробітник Геббельса) обговорюємо докладний оперативний план. Перед усім має бути ще більше новин про паніку в Чехії.

21 вересня 1938

У празькій пресі почалася паніка. Бенеш (Едвард Бенеш, президент Чехословаччини) повністю злився. Ми порішали цього хлопця. Він один із найнікчемніших наших супротивників. Небезпечний, хитрий, лицемірний та інтриган. Угорці також хочуть йому помститися. Але вони самі повинні щось йому зробити.

22 вересня 1938

Прага опиралася всю ніч. Але натиск Лондону і Парижу щораз сильніший. Їхня преса сприймає Прагу як гівно. Це і є ця багаторазово прославлена солідарність демократій. Не варта ламаного гроша.

24 вересня 1938

Наша мобілізація триває і стає помітною для світу. Вважається, що поки що це провокація. На Прагу обвалюється страх. Вважається, що вторгнення не за горами. Бенеш оголошує загальну мобілізацію. Найдраматичніший момент дня. Тепер телефони божеволіють! Якась божевільна журналістика марить про світову війну. Фюрер залишається спокійним і витриманим. Наші вимоги він ще раз скрупульозно формує в меморандумі.

Увечері близько десятої Чемберлен здійснює останній візит. Зустріч триває майже три години. Фюрер передав йому свій меморандум. Йде запекла боротьба за конкретні пункти. Стає настільки гаряче, що Чемберлену хочеться раптово встати й піти: він уже виконав свій обов’язок, він безнадійний, він хоче умити руки. Але й ці критичні моменти долаються. Фюрер допускає навіть незначні зміни дат: чехи мають звільнити спірну територію до 1 жовтня. Потім в меморандумі він змінює [слово] «вимоги» на «пропозиції». Все інше без змін. Чемберлен не ототожнює себе з меморандумом, але погоджується передати його чехам. Це вже щось. Ми своє діло зробили. У чехів є шанс щось сказати – останнє слово перед драматичним кінцем. Прага досі живе ілюзією. Там вірять в допомогу з боку французів, росіян і навіть англійців. Бідні ідіоти!

1 жовтня 1938

Вчора: [...] Весь світ купається в блаженстві. Слово «мир» у всіх на вустах. Світ наповнений шаленою радістю. Престиж Німеччини незмірно зріс. Тепер ми знову наддержава. Але це лише означає озброюватися, озброюватися, озброюватися! Це була перемога тиску, нервів і преси.

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Джерело: Євген Приходько

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