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    Думки вголос

    «Темні часи»: у Великобританії у 1940-му теж могли бути свої Мінськ та Іловайськ

    Ми переможемо. Хоча це зараз багатьом зневіреним здається смішним і безглуздим
    Сходив у кіно. Пару раз на рік це виходить. «Темні часи». Про війну, країну, Черчілля і тих хто був «за мир і стабільність». Фільм хороший. Пробирає до душі через будь-які «панцири». Згадав 2014. Було пекучо соромно за тих хто був у 2014 при владі, злякався і продався. І сумно за тих хто міг, але влади не мав.
    • Семен Семенченко

      народний депутат

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    &laquo;Темні часи&raquo;
    «Темні часи»

    Ми переможемо. Хоча це зараз багатьом зневіреним здається смішним і безглуздим

    Сходив у кіно. Пару раз на рік це виходить. «Темні часи». Про війну, країну, Черчілля і тих хто був «за мир і стабільність». Фільм хороший. Пробирає до душі через будь-які «панцири». Згадав 2014. Було пекучо соромно за тих хто був у 2014 при владі, злякався і продався. І сумно за тих хто міг, але влади не мав.

    Чомусь згадалося Комсомольське 2014 і купа бронетехніки з білим прапором або взагалі без нього. Згадалися хлопці з 2015, яки йдуть на броні «на зачистку Вуглегірська». У Великобританії 1940-41 теж міг бути свій Рим (Мінськ) і свій Іловайськ (Дюнкерк). Масштаби непорівнянні, але характери і ситуації багато в чому схожі. Все вирішували години і стійкість СПОЧАТКУ небагатьох людей.

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    Ми переможемо. Хоча це зараз багатьом зневіреним здається смішним і безглуздим. Переможемо саме з за мужності і стійкості небагатьох. Просто коли вам здається щось погане, то згадуйте слова старого Вінстона:

    «Перемога- не остаточна, поразка- не смертельна, рухатися вперед - ось що важливо. Успіх не остаточний, невдачі не фатальні, значення має лише мужність продовжувати»

    А фільм подивіться. Бойовий дух нам стане в нагоді)

    Джерело: блог Семена Семенченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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