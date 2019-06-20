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    Думки вголос

    «Руськім міром» пахне: Жуков в Харкові – це дуже небезпечно!

    • Станіслав Кульчицький

      Головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ

    • Розсилка
    Бюст Жукова в метро Харкова - «Руськім міром» пахне: Жуков в Харкові – це дуже небезпечно!
    Бюст Жукова в метро Харкова
    Фото: Мир метро

    19 червня на сесії Харківської міської ради більшістю голосів було ухвалено рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова

    Слід враховувати умови певного безвладдя, політичної невизначеності, в якій зараз перебуває Україна, коли всі знаходяться в очікуванні нових виборів, нового складу Верховної Ради, коли старий склад Верховної Ради не хоче або не може прийти до взаєморозуміння з президентом. Крім того, ці події відбуваються на Харківщині, де дуже сильні проросійські настрої.

    Ясна річ, що це рішення суперечить закону про декомунізацію.

    Що тут можна зробити? Переслідувати? А хто буде переслідувати? Зараз немає генерального прокурора, призначеного президентом і затвердженого Верховною Радою. Чинний прокурор, точно так само, як і прем'єр-міністр, вже фігури, по суті, без легітимації.

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    Все це дуже небезпечно. Адже мова не йде про Жукова чи Григоренка. Йдеться про загальні принципи, загальні цінності тієї держави, яку ми будуємо в Україні. Чи буде Україна по-справжньому незалежною – ментально незалежною від Росії. Чи буде Росія поступово її поглинати, користуючись, зокрема, і тим, що зараз більшість телеканалів фактично привласнена «русскім міром» - Медведчуком і його компанією.

    Все це вимагає мобілізації тих людей, які вважають цінності першого і другого Майданів значущими для себе.

    Це зворотне перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова - як лакмусовий папірець.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Харків Росія декомунізація мова Україна
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