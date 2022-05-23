Вікно можливостей для поневолених Росією народів

Україна та імперська Росія ніколи не зможуть існувати в геополітичній рівновазі

Мир з нинішньою Росією не можливий в принципі

На жаль це закономірно, що неочікуванної неминучої поразки Росії у війні з Україною бояться більше, ніж боялися поразки України, яку з холодною байдужістю передбачали і очікували.

Останній сценарій був би болючий, але прийнятний в межах існуючих геополітичних розкладів і стратегії щодо пост совєцького простору «нехай сковорідка кипить лиш би не вибухнула».

Перемога України мусить радикально перекроїти світові геополітичні розклади

Росія, якої боялися і, водночас з якою заробляли, зникне як геополітичний фактор і як європейська країна.

Простір на схід від України стане континентом поза Європою. Азійською недодержавою приреченою на ряд кривавих бунтів, міжнаціональних конфліктів; територією хаосу, війни без правил, злиднів і розрухи.

Але найбільшим дискомфортом в існуючих еліт буде саме зникнення Росії як фактору європейської політики.

На Сході Європи сходить зірка України, історія якої була забута, державність прихована, а ідентичність деформована

Сприйняти те, що Україна як мінімум регіональний лідер на Сході Європи, найбільша європейська країна для багатьох важче, ніж простягнути руку порятунку Росії, намагаючись врятувати її від неминучої поразки.

Проте порятунок Росії миру на європейський континент не принесе.

Україна та імперська Росія ніколи не зможуть існувати в геополітичній рівновазі. Тому війна не закінчиться. А мир з нинішньою Росією не можливий в принципі.

Краще як Японія перебувати у стані війни юридично і досі, аніж спробувати домовитися з тими з ким домовитися не можливо в принципі.

А от з ким треба говорити так це з поневоленими Росію народами.

Нині вони отримали унікальний шанс і вікно можливостей повернути відібрану Гідність і Свободу

Лише поразка Росії, їхня національно-визвольна боротьба за підтримки України дозволить навести порядок і забезпечити спокій на схід від Європи.

Найгіршим варіантом буде замороження війни, що дасть шанс Росії відновитися, зализати рани, щоб піти в атаку з новою силою.

Нині імперія вже в нокдауні, похитнулася, намагається ввійти в клінч, щоб дотягнути до наступного раунду.

Було б помилкою дати їй такий шанс…

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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