Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч, військовослужбовець

Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській

фото: glavcom.ua

Вже дванадцять років безперервно триває російсько-українська війна

18 лютого 2014 року коли Революція Гідності схилила шальки терезів на свій бік, за вказівкою Путіна було влаштовано криваву бойню у Маріїнському парку та в урядовому кварталі, епогеєм чого стали розстріли на Інститутській 20 лютого.

Гаряча фаза російсько-української війни розпочалася саме на Майдані в лютому 2014 року.

Вже тоді у Маріїнському парку зіткнувся російський терорист Гіркін з хлопцями, які за декілька місяців гнали його як собаку зі Слов'янська.

А ГРУшніки «Пєтров» і «Боширов» під виглядом російських націоналістів записувалися в майданівці.

Вже тоді на небо йшли не просто Герої Небесної Сотні, а воїни російсько-української війни.

Серед них наші побратими свободівці кременчужанин Ігор Сердюк, який загинув від прямого пострілу в обличчя близько 12-ї години на розі Кріпосного провулку та Інститутської.

Наш прихильник, що попросив його поховати зі свободівським прапором Володимир Кульчицький загинув 18 лютого на барикадах Будинку профспілок від вогнепальних поранень у серце та живіт.

Тоді ж поблизу Будинку профспілок був смертельно поранений Тернопільський свободівець Олександр Капінос.

Олександр був ще учасником Мовного Майдану, що був провісником Революції Гідності.

На розі Кріпосного провулку і Грушевського поліг того дня й наш побратим сотник прикарпатець Сергій Дідич.

Він народився в один день з полтавцем з Кременчуга Ігорем Сердюком - 3 листопада 1969 року і в один день пішли на небо 18 лютого 2014 року на Грушевського.

Ми вижили тоді. Вижили щоб довести справу до кінця.

18 лютого ми останніми виходили з Маріїнського парку.

Я добре пам'ятаю, хто до кінця був у пеклі Маріїнського парку, хто виводив і виносив на руках покалічених людей.

Того ж дня Путін розпочав гарячу фазу окупації Криму.

Українська Революція переросла у національно-визвольну війну, яка триває до цих пір і може закінчитися лише знищенням російської імперії.

А через рік поневолені і кинуті на убій якути і буряти відчули на собі, що стається з тими, хто приходить з гаслами рускава міра і зброєю на нашу землю під час героїчного опору Дебальцівського виступу.

Багато побратимів за ці одинадцять років приєдналися до небесного воїнства.

А ми, ті що на землі, тримаймо міцніше стрій.

Перемога неодмінно Буде!!!

Лиш Вірмо і Діймо!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Революція Гідності війна Небесна сотня (Євромайдан)

