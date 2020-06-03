Як відреагує Зеленський на рішення «парламенту ЛНР» визнати російську мову єдиною державною?

Поки що нинішню влади турбує державний статус української мови в Україні

Колаборантське злочинне угрупування під назвою парламент ЛНР ухвалив рішення про російську мову як єдину державну. І це на території української Слобожанщини, де споконвіку проживали етнічні українці.

В Криму за українську мову, яка ніби-то визнана однією з трьох офіційних, затримують і переслідують.

Чи почуємо ми реакцію з цього приводу гаспадіна Разумкова, приміром щодо необхідності перегляду цього рішення чи інших членів зеленою команди?

І чи буде реакція Верховного Головнокомандувача? Хочу нагадати, що лінгвоцид є однією з форм геноциду, а етнічні чистки, що з початку окупації тривають на окупованих територіях важкими злочинами проти людяності. Але реакції на ці факти від нинішньої влади чекати годі. Їх натомість турбує державний статус української мови, в державі де проживає приблизно 90% українців...

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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