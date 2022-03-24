Україна має вибороти економічну свободу і стати перлиною Європи

Війна дає можливість ухвалювати рішучі рішення, що відкладалися роками, бо були «не на часі»

Якщо хтось думає «спочатку перемога, потім економіка» – так не вийде

Україна надзвичайними зусиллями своїх Збройних сил і всього суспільства зупинила армію країни, яка має набагато більший розмір економіки, населення й військовий бюджет.

Коротка швидка війна, запланована президентом Росії Володимиром Путіним, перетворюється на довгу війну на виживання. А в такій війні поки товстий сохне, тонкий здохне.

Нам конче необхідно негайно запустити відновлення економіки, щоб поновити спроможність виробляти речі, необхідні для військових і цивільних. Щоб платилися зарплати, податки. Щоб відновився експорт, який дає країні валюту.

Ми не можемо вести війну виключно на гроші міжнародної допомоги. Про це вже голосно кажуть президент, прем'єр-міністр, депутати й урядовці.

Але сама економіка практично зупинилася.

За даними дослідження AdvanterGroup, 79% малих і середніх підприємств повністю або частково призупинили роботу. Лише 2% успішно провели релокацію та запустилися на нових місцях, ще 7% в процесі.

Ланцюжки постачання і збуту розірвалися, логістика зруйнована. Працівники частково виїхали в інші регіони чи за кордон, частково воюють і волонтерять. Подекуди виробнича база знищена, в інших випадках залишилася на окупованій території або території, де ведуться бойові дії. Оборотні кошти повимивалися.

По суті, йдеться про перезапуск, реанімацію економіки. Звичайними засобами тут не обійтися.

Ключові підприємницькі асоціації разом з групою провідних економістів розробили пакет невідкладних дій щодо перезапуску економіки, який треба запровадити просто зараз.

Якщо хтось думає «спочатку перемога, потім економіка» – так не вийде.

Важливо підкреслити: йдеться не про ручне управління відновленням тих або інших важливих підприємств, а про пакет політик (policies), економічних стимулів для відновлення виробництва та підприємницької активності в усіх галузях, для релокації бізнесу й системного зниження обмежень.

Кінцева мета цих дій – відновлення економічної стабільності та стійкості.

Не буду переказувати всі заходи, зупинюся лише на найголовніших.

У податковій сфері:

Поширити податковий режим Дія.Сіті на всіх суб'єктів господарювання, що працюють на загальних умовах оподаткування.

Скасувати ПДВ на імпорт технологічного обладнання, яке потрібно для відновлення виробництва в умовах руйнування чи релокації.

Встановити, що податок на землю та податок на нерухомість не сплачуються підприємствами, що знаходяться у зоні воєнних дій, до завершення воєнного стану, а у разі руйнування об'єктів нерухомості цих підприємств – до завершення відновлення чи відбудови.

Під час найму на роботу тимчасово переміщених осіб звільнити роботодавців від сплати ЄСВ, а самих таких осіб від сплати ПДФО та військового збору.

У регуляторній сфері:

Скасувати не лише перевірки, але й вимоги дотримання регуляторних норм і норм щодо звітності – тобто всього, що потребує ресурсів підприємства, але не впливає на надходження до бюджету.

Зокрема, скасувати весь контроль трудового законодавства, щоб людей можна було наймати за договорами цивільноправового характеру на скільки потрібно.

Розробити правовий механізм броні від призову для мінімальної кількості ключових фахівців, необхідних для відновлення діяльності підприємств.

Запровадити спрощені та прискорені процедури для нового промислового будівництва: відведення землі, підключення до енергомереж, видача дозволів на будівництво.

У фінансово-кредитній сфері:

Оголосити повноцінні кредитні канікули (зупинити не лише нарахування відсотків, а й стягнення заставного майна та подібні операції).

Запустити спеціальні програми кредитування державними банками проєктів будівництва житла для тимчасово внутрішньо переміщених осіб, а також промислових і логістичних об'єктів у рамках програм релокації.

Запровадити програми дешевого кредитування (компенсації відсотків) для релокації підприємств.

Важливо наголосити: війна дає можливість ухвалювати рішучі рішення, що відкладалися роками, бо були «не на часі».

Війна дає можливість скористатися міжнародною допомогою для закриття тимчасових провалів.

Війна дає можливість нарешті обрубати хвіст обмежень, які ми тягнемо за собою з радянських часів.

Війна дає можливість скористатися популярністю бренду країни для залучення післявоєнних інвестицій і суттєвого розширення експорту.

Війна дає можливість вийти не лише з воєнною перемогою, в яку ми всі віримо, а й з оновленою економічною системою, що відповідає найкращим світовим зразкам.

Виборовши свободу на полі битви, Україна має вибороти також економічну свободу і стати перлиною Європи.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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