Регіонали «кинули» Олександра Єфремова

Вадим Денисенко Народний депутат України (БПП)

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Єфремов

Мораль: Русскіє своїх кидають. І регулярно

Вчора відбулася подія, яку ніхто майже і не помітив. Старобільський районний суд в чотирнадцяте продовжив арешт Єфремову. Адвокати робили свою справу, Єфремову викликали швидку, тягнули час, але суддя прийняв те рішення, яке він прийняв.

Цікаво не це. Цікаво те, що всі штатні і позаштатні путіноботи просто цього не помітили. Ніхто з них не коментував у себе на фб передсмертний стан Єфремова і хунту, яка тримає таку хвору людину, ніхто не написав про фашиста-суддю. І найголовніше - ніхто навіть не захотів поїхати на суд. Ну на фіга пертися в той Старобільськ?

Єфремова просто забули. Всі його найближчі соратники прекрасно себе почувають на керівних посадах в ЛНР. «Друзі» в Києві діляться між Ахметовим і Льовочкіним. А він просто собі сидить в тюрмі. Ну має ж хтось із регіоналів сидіти?

Кому він на фіг потрібен на свободі? Бути конкурентом? Бути єдиним «політув‘язненим»? Бути докором чийогось сумління? Єфремова не списали, його просто викинули, як тряпки на узбіччя. Може колись, якщо не дай Бог повернуться до влади, його підберуть. Може він навіщо б знадобиться Медведчука і його знову піднімуть на щит. Але поки, хай собі сидить в тюрмі, подалі від президенських і парламентських баталій.

Мораль: Русскіє своїх кидають. І регулярно.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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