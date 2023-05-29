Що відбувається з психікою українців

18% українців пʼють щодня, або кілька разів на тиждень. Соціологічне дослідження

Український інститут майбутнього провів нове соціологічне дослідження про психоемоційний стан суспільства. Порівняно з лютим, ситуація дещо погіршилася. Не катастрофічно, але…

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Перше на що потрібно звернути увагу, так це на те, що існує серйозна розбіжність між двома, ніби схожими питаннями. При оцінці свого фізичного та психоемоційного стану за 5-бальною шкалою відповіді і в лютому і в травні – практично однакові.

А от запитання про те, як змінився психоемоційний стан за останній місяць показують негативну тенденцію. Так на 26% зросла кількість людей, які кажуть, що їх стан погіршився.

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При цьому зросла на 5-7% частота згадувань про такі переддепресивні стани, як швидка стомлюваність, втрата цікавості, поганий сон. Хоча, рівень тривожності дещо знизився.

Причини, звичайно потрібно досліджувати дещо глибше і дуже хотілося б, щоб на наше дослідження звернув хоч хтось увагу від влади. Боюся, що там і на це скажуть традиційне «не на часі».

Проте, можна припустити, що одні з головних причин: відчуття, що війна затягується (тут ми маємо наростаючу тенденцію до посилення саме російського наративу, що росіян набагато більше і їм легше справитися з довгою війною). Окрім того, попри доволі оптимістичні погляди на майбутнє в суспільстві росте страх того, що ми виграємо війну і можемо програти відбудову. І нарешті третій важливий момент – це діти. Влада про них взагалі не говорить, а це один з ключових елементів нашого майбутнього.

Окремо хотів би наголосити: це дослідження показує негативні тенденції за останні три місяці, але аж ніяк не вказує на те, що ми стоїмо на порозі депресії. Це я спеціально пишу для журналістів, аби не спокуситися дати яскравий заголовок

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Ну і щодо алкоголю: 18%, тих хто споживає регулярно – це середньостатистична норма для Європи. Тому тут немає нічого екстраординарного.