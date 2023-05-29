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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Що відбувається з психікою українців

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

18% українців пʼють щодня, або кілька разів на тиждень. Соціологічне дослідження

Український інститут майбутнього провів нове соціологічне дослідження про психоемоційний стан суспільства. Порівняно з лютим, ситуація дещо погіршилася. Не катастрофічно, але…

Перше на що потрібно звернути увагу, так це на те, що існує серйозна розбіжність між двома, ніби схожими питаннями. При оцінці свого фізичного та психоемоційного стану за 5-бальною шкалою відповіді і в лютому і в травні – практично однакові.

А от запитання про те, як змінився психоемоційний стан за останній місяць показують негативну тенденцію. Так на 26% зросла кількість людей, які кажуть, що їх стан погіршився.

При цьому зросла на 5-7% частота згадувань про такі переддепресивні стани, як швидка стомлюваність, втрата цікавості, поганий сон. Хоча, рівень тривожності дещо знизився.

Причини, звичайно потрібно досліджувати дещо глибше і дуже хотілося б, щоб на наше дослідження звернув хоч хтось увагу від влади. Боюся, що там і на це скажуть традиційне «не на часі».

Проте, можна припустити, що одні з головних причин: відчуття, що війна затягується (тут ми маємо наростаючу тенденцію до посилення саме російського наративу, що росіян набагато більше і їм легше справитися з довгою війною). Окрім того, попри доволі оптимістичні погляди на майбутнє в суспільстві росте страх того, що ми виграємо війну і можемо програти відбудову. І нарешті третій важливий момент – це діти. Влада про них взагалі не говорить, а це один з ключових елементів нашого майбутнього.

Окремо хотів би наголосити: це дослідження показує негативні тенденції за останні три місяці, але аж ніяк не вказує на те, що ми стоїмо на порозі депресії. Це я спеціально пишу для журналістів, аби не спокуситися дати яскравий заголовок

Ну і щодо алкоголю: 18%, тих хто споживає регулярно – це середньостатистична норма для Європи. Тому тут немає нічого екстраординарного.

Читайте також: Українці часто вживають алкоголь. Дослідження показало шокуючий результат
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці психологія

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