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Українці часто вживають алкоголь. Дослідження показало шокуючий результат

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Українці часто вживають алкоголь. Дослідження показало шокуючий результат
65% респондентів вживають спиртне кілька разів на місяць чи рідше
фото з відкритих джерел

3% опитаних українців випивають майже щодня

82% опитаних українців вживають алкоголь. Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього.

Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з Росією. За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше.

Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня.

Як часто українці вживають алкоголь: інфографіка
Як часто українці вживають алкоголь: інфографіка
фото: Український інститут майбутнього

Респонденти зізналися, що вживають спиртні напої з метою розслабитися, відпочити та відновити сили.

Автори опитування зазначили, що дещо більше вживають алкоголь серед чоловіків. Якщо брати вікові категорії, то найбільше тих, хто випиває, серед людей середнього віку (36-50 років).

Також є відмінності і в кількості тих, хто випиває в різних регіонах України. Порівняно більше тих, хто вживає алкоголь, серед мешканців української столиці, але частота вживання алкоголю в різних регіонах суттєво не відрізняється.

Зазначимо, що досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки емоційно-психологічного стану українців з 16 до 20 травня 2023 року. В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1205 респондентів. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.9%.

Нагадаємо, що вчені з Інституту показників здоров’я у Медичній школі Вашингтонського університету провели дослідження щодо впливу алкоголю: для людей старше 40 років невелика кількість алкоголю може допомогти запобігти хворобам серця, інсульту та діабету.

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Теги: алкоголь українці

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