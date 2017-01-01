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    Думки вголос

    Фейкова соціологія кандидатів у Президенти

    Навіщо вони це роблять?
    От мені цікаво: начебто серйозні журнали і журналісти, які підтверджують абсолютно фейкову соціологію щодо кандидатів у Президенти – навіщо вони це роблять? Усі ці фрази «зовсім трохи відокремлює» – когось там від когось? Взагалі не соромно? Що не кажіть, що німцеві добре – нам смерть. Всюди гранти працюють на
    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка

    Навіщо вони це роблять?

    От мені цікаво: начебто серйозні журнали і журналісти, які підтверджують абсолютно фейкову соціологію щодо кандидатів у Президенти – навіщо вони це роблять?

    Усі ці фрази «зовсім трохи відокремлює» – когось там від когось?

    Взагалі не соромно?

    Що не кажіть, що німцеві добре – нам смерть. Всюди гранти працюють на освіту, науку, медицину. І тільки у нас за допомогою цієї шари виростили ціле покоління нахаб, готових на що завгодно, аби цей лобізм бозна-чого тривав вічно.

    Але як мотузочці не витися – карета опівночі, рано чи пізно, перетвориться на гарбуз.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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