Фейкова соціологія кандидатів у Президенти
- Сьогодні, 06:27
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Розсилка
Навіщо вони це роблять?
От мені цікаво: начебто серйозні журнали і журналісти, які підтверджують абсолютно фейкову соціологію щодо кандидатів у Президенти – навіщо вони це роблять?
Усі ці фрази «зовсім трохи відокремлює» – когось там від когось?
Взагалі не соромно?
Що не кажіть, що німцеві добре – нам смерть. Всюди гранти працюють на освіту, науку, медицину. І тільки у нас за допомогою цієї шари виростили ціле покоління нахаб, готових на що завгодно, аби цей лобізм бозна-чого тривав вічно.
Але як мотузочці не витися – карета опівночі, рано чи пізно, перетвориться на гарбуз.
Джерело: zik.ua