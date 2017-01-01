Фейкова соціологія кандидатів у Президенти

Навіщо вони це роблять?

От мені цікаво: начебто серйозні журнали і журналісти, які підтверджують абсолютно фейкову соціологію щодо кандидатів у Президенти – навіщо вони це роблять? Усі ці фрази «зовсім трохи відокремлює» – когось там від когось? Взагалі не соромно? Що не кажіть, що німцеві добре – нам смерть. Всюди гранти працюють на

Навіщо вони це роблять?

От мені цікаво: начебто серйозні журнали і журналісти, які підтверджують абсолютно фейкову соціологію щодо кандидатів у Президенти – навіщо вони це роблять?

Усі ці фрази «зовсім трохи відокремлює» – когось там від когось?

Взагалі не соромно?

Що не кажіть, що німцеві добре – нам смерть. Всюди гранти працюють на освіту, науку, медицину. І тільки у нас за допомогою цієї шари виростили ціле покоління нахаб, готових на що завгодно, аби цей лобізм бозна-чого тривав вічно.

Але як мотузочці не витися – карета опівночі, рано чи пізно, перетвориться на гарбуз.

Джерело: zik.ua

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