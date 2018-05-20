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    Думки вголос

    Чим британські аристократи відрізняються від української еліти

    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Розсилка
    Принц Гаррі і Меган Маркл
    Фото: Reuters
    Принц Гаррі і Меган Маркл

    Ні, звичайно, я розумію чому багатьом цікаво подивитися на весілля Гаррі і Меган ...

    Мовою оригіналу

    Но 2,5 миллиарда! Не отводящих глаз от ....

    И тут я задумалась: почему британская монархия по-прежнему в центре внимания миллиардов людей? 
    Не политикию
    Не шоу- бизнес...
    Не ученые....
    Не нефтяные короли ....

    Да потому что эта семья себя ничем не запятнала. Они могли многое себе позволить, но не позволили.

    Долг превыше всего!

    Долг, а не бизнес или офшоры.

    Аристократы тем отличаются от «элиты», что не будут наживаться во время войны или торговать с врагом.

    И дочери короля Георга во время войны не прятались, а рыли окопы вместе со всеми. А Елизавета буквально жила в госпиталях, водила грузовики , помогала военным...

    Именно потому британская монархия- ключ к национальной идентичности: треть британцев во время опросов на тему «кто олицетворяет Британию?» - рисуют именно ее портрет.

    Любовь народа надо заслужить.

    P.S. Я посмотрела только короткие ролики, мне скучновато долго наблюдать за неторопливым миром английских аристократов. Но Елизавета- хороша. Просто иллюстрация к мысли о том, что женщины лучше справляются с прошлым, настоящим и будущим)

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    весілля Велика Британія
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