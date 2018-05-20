Чим британські аристократи відрізняються від української еліти
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Розсилка
Ні, звичайно, я розумію чому багатьом цікаво подивитися на весілля Гаррі і Меган ...
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Но 2,5 миллиарда! Не отводящих глаз от ....
И тут я задумалась: почему британская монархия по-прежнему в центре внимания миллиардов людей?
Не политикию
Не шоу- бизнес...
Не ученые....
Не нефтяные короли ....
Да потому что эта семья себя ничем не запятнала. Они могли многое себе позволить, но не позволили.
Долг превыше всего!
Долг, а не бизнес или офшоры.
Аристократы тем отличаются от «элиты», что не будут наживаться во время войны или торговать с врагом.
И дочери короля Георга во время войны не прятались, а рыли окопы вместе со всеми. А Елизавета буквально жила в госпиталях, водила грузовики , помогала военным...
Именно потому британская монархия- ключ к национальной идентичности: треть британцев во время опросов на тему «кто олицетворяет Британию?» - рисуют именно ее портрет.
Любовь народа надо заслужить.
P.S. Я посмотрела только короткие ролики, мне скучновато долго наблюдать за неторопливым миром английских аристократов. Но Елизавета- хороша. Просто иллюстрация к мысли о том, что женщины лучше справляются с прошлым, настоящим и будущим)