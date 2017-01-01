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    Думки вголос

    Коли слово «честь» забуте

    Цього тижня так багато голосили про правоохоронні органи, що їй Богу, я б зводила їх всіх на вихідні в кіно
    Я подивилася «Іноземця». Це непогано, чесне слово. Фільм знятий тим самим Мартіном Кемпбеллом, на рахунку якого дві стрічки з «бондіани» – «Золоте око» з Пірсом Броснаном і «Казино «Рояль». Ну, звичайно, літературна основа теж неординарна – це знаменитий роман «Китаєць».
    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 06:48
    • Розсилка

    Цього тижня так багато голосили про правоохоронні органи, що їй Богу, я б зводила їх всіх на вихідні в кіно

    Я подивилася «Іноземця». Це непогано, чесне слово.

    Фільм знятий тим самим Мартіном Кемпбеллом, на рахунку якого дві стрічки з «бондіани» – «Золоте око» з Пірсом Броснаном і «Казино «Рояль». Ну, звичайно, літературна основа теж неординарна – це знаменитий роман «Китаєць».

    Дуже хороший 63-річний Джекі Чан, що дивно само по собі, бо я його пам’ятала дуже слабким актором, який демонстрував бойові мистецтва.

    Але наших силовиків я б зводила на цей фільм через іншого персонажа.

    А саме – через героя Пірса Броснана, який готовий за гроші і кар’єру пустити за вітром абсолютно все – ідеали молодості, дружину, батьківщину...

    Він точно знає, що за місце у міністерській годівниці вбивати і зраджувати – нормально, адже всім відомо, що в політиці залишаються тільки пропащі негідники і лицеміри)))

    Раджу.

    Ми хочемо в Європу, так?

    Але Європа будувалася на бездоганному правосудді.

    Без цього нічого не буде.

    Від слова взагалі.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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