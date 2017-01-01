Коли слово «честь» забуте
- Сьогодні, 06:48
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Розсилка
Цього тижня так багато голосили про правоохоронні органи, що їй Богу, я б зводила їх всіх на вихідні в кіно
Я подивилася «Іноземця». Це непогано, чесне слово.
Фільм знятий тим самим Мартіном Кемпбеллом, на рахунку якого дві стрічки з «бондіани» – «Золоте око» з Пірсом Броснаном і «Казино «Рояль». Ну, звичайно, літературна основа теж неординарна – це знаменитий роман «Китаєць».
Дуже хороший 63-річний Джекі Чан, що дивно само по собі, бо я його пам’ятала дуже слабким актором, який демонстрував бойові мистецтва.
Але наших силовиків я б зводила на цей фільм через іншого персонажа.
А саме – через героя Пірса Броснана, який готовий за гроші і кар’єру пустити за вітром абсолютно все – ідеали молодості, дружину, батьківщину...
Він точно знає, що за місце у міністерській годівниці вбивати і зраджувати – нормально, адже всім відомо, що в політиці залишаються тільки пропащі негідники і лицеміри)))
Раджу.
Ми хочемо в Європу, так?
Але Європа будувалася на бездоганному правосудді.
Без цього нічого не буде.
Від слова взагалі.
Джерело: zik.ua