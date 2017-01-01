Коли слово «честь» забуте

Цього тижня так багато голосили про правоохоронні органи, що їй Богу, я б зводила їх всіх на вихідні в кіно

Я подивилася «Іноземця». Це непогано, чесне слово. Фільм знятий тим самим Мартіном Кемпбеллом, на рахунку якого дві стрічки з «бондіани» – «Золоте око» з Пірсом Броснаном і «Казино «Рояль». Ну, звичайно, літературна основа теж неординарна – це знаменитий роман «Китаєць».

Цього тижня так багато голосили про правоохоронні органи, що їй Богу, я б зводила їх всіх на вихідні в кіно

Я подивилася «Іноземця». Це непогано, чесне слово.

Фільм знятий тим самим Мартіном Кемпбеллом, на рахунку якого дві стрічки з «бондіани» – «Золоте око» з Пірсом Броснаном і «Казино «Рояль». Ну, звичайно, літературна основа теж неординарна – це знаменитий роман «Китаєць».

Дуже хороший 63-річний Джекі Чан, що дивно само по собі, бо я його пам’ятала дуже слабким актором, який демонстрував бойові мистецтва.

Але наших силовиків я б зводила на цей фільм через іншого персонажа.

А саме – через героя Пірса Броснана, який готовий за гроші і кар’єру пустити за вітром абсолютно все – ідеали молодості, дружину, батьківщину...

Він точно знає, що за місце у міністерській годівниці вбивати і зраджувати – нормально, адже всім відомо, що в політиці залишаються тільки пропащі негідники і лицеміри)))

Раджу.

Ми хочемо в Європу, так?

Але Європа будувалася на бездоганному правосудді.

Без цього нічого не буде.

Від слова взагалі.

Джерело: zik.ua

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