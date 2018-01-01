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    Думки вголос

    Прожектори реформ, або Куди пішли західні транші?

    Цифри, від яких волосся стає дибки
    Мовою оригіналу Петр Авен в интереснейшей книге «Время Березовского» утверждает, что «за март- сентябрь 2014 года Украина получила от Запада 12 миллиардов долларов помощи» Честно говоря, для меня эта цифра стала откровением. То есть я знала о помощи, траншах и проч... но 12 миллиардов! И при этом, черт возьми, мы не
    • Наталія Влащенко

      Журналіст

    • Сьогодні, 19:44
    • Розсилка

    Цифри, від яких волосся стає дибки

    Мовою оригіналу

    Петр Авен в интереснейшей книге «Время Березовского» утверждает, что «за март- сентябрь 2014 года Украина получила от Запада 12 миллиардов долларов помощи»

    Честно говоря, для меня эта цифра стала откровением. То есть я знала о помощи, траншах и проч... но 12 миллиардов!

    И при этом, черт возьми, мы не провели фактически ни одной реформы, уронили гривню в 3 раза, закрыли сотни банков !

    Я уже не говорю о том, что помощь была в 2015, 2016, 2017....
    Поговорить бы со Степаном Кубивым, Гонтаревой, Яценюком и прочими « прожекторами реформ»

    Да ведь не прийдут

    ну, и главное: а можно где- то на конкретном правительственном ресурсе выписать общую сумму иностанной помощи ( правительственной и неправительственной) и показать - куда и зачем потрачены эти деньги?

    Ну, и только после этого вприпрыжку на выборы

    Джерело: блог Наталії Влащенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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