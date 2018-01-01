Прожектори реформ, або Куди пішли західні транші?
- Сьогодні, 19:44
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Цифри, від яких волосся стає дибки
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Петр Авен в интереснейшей книге «Время Березовского» утверждает, что «за март- сентябрь 2014 года Украина получила от Запада 12 миллиардов долларов помощи»
Честно говоря, для меня эта цифра стала откровением. То есть я знала о помощи, траншах и проч... но 12 миллиардов!
И при этом, черт возьми, мы не провели фактически ни одной реформы, уронили гривню в 3 раза, закрыли сотни банков !
Я уже не говорю о том, что помощь была в 2015, 2016, 2017....
Поговорить бы со Степаном Кубивым, Гонтаревой, Яценюком и прочими « прожекторами реформ»
Да ведь не прийдут
ну, и главное: а можно где- то на конкретном правительственном ресурсе выписать общую сумму иностанной помощи ( правительственной и неправительственной) и показать - куда и зачем потрачены эти деньги?
Ну, и только после этого вприпрыжку на выборы
Джерело: блог Наталії Влащенко