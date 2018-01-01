Прожектори реформ, або Куди пішли західні транші?

Цифри, від яких волосся стає дибки

Мовою оригіналу Петр Авен в интереснейшей книге «Время Березовского» утверждает, что «за март- сентябрь 2014 года Украина получила от Запада 12 миллиардов долларов помощи» Честно говоря, для меня эта цифра стала откровением. То есть я знала о помощи, траншах и проч... но 12 миллиардов! И при этом, черт возьми, мы не

Цифри, від яких волосся стає дибки

Мовою оригіналу

Петр Авен в интереснейшей книге «Время Березовского» утверждает, что «за март- сентябрь 2014 года Украина получила от Запада 12 миллиардов долларов помощи»

Честно говоря, для меня эта цифра стала откровением. То есть я знала о помощи, траншах и проч... но 12 миллиардов!

И при этом, черт возьми, мы не провели фактически ни одной реформы, уронили гривню в 3 раза, закрыли сотни банков !

Я уже не говорю о том, что помощь была в 2015, 2016, 2017....

Поговорить бы со Степаном Кубивым, Гонтаревой, Яценюком и прочими « прожекторами реформ»

Да ведь не прийдут

ну, и главное: а можно где- то на конкретном правительственном ресурсе выписать общую сумму иностанной помощи ( правительственной и неправительственной) и показать - куда и зачем потрачены эти деньги?

Ну, и только после этого вприпрыжку на выборы

Джерело: блог Наталії Влащенко

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