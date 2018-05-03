Чоловік на Чернігівщині погрожував підірвати пасажирський автобус

Поліція проведе перевірку щодо адекватності та осудності чоловіка

Поліцейські затримали у передмісті Чернігова чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус. Про це повідомляє поліція Чернігівщини у Facebook. «На лінію «102» надійшло повідомлення, що на виїзді з Чернігова один з пасажирів зупинив автобус міжміського сполучення та погрожує його підірвати», - йдеться у



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Поліція проведе перевірку щодо адекватності та осудності чоловіка

Поліцейські затримали у передмісті Чернігова чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус.

Про це повідомляє поліція Чернігівщини у Facebook.

«На лінію «102» надійшло повідомлення, що на виїзді з Чернігова один з пасажирів зупинив автобус міжміського сполучення та погрожує його підірвати», - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, в Сосницькому районі в автобус зайшов невідомий чоловік з рюкзаком. Коли ж транспорт виїхав за Чернігів, чоловік підхопився зі свого місця й почав голосно кричати, що в його рюкзаку бомба. Він вимагав зупинити автобус та вийти усім, окрім водія. Люди вибігли з салону та зателефонували до поліції.

Патрульні оточили автобус та евакуювали пасажирів. Потім поліцейські витягли чоловіка з автобуса. Вибухотехніки оглянули вміст його рюкзака, але ні вибухівки, ні вибухових речовин у ньому не виявили.

Чоловіка затримано. Поліція проведе перевірку щодо його адекватності та осудності.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Триває досудове розслідування.