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    Кримінал

    Чоловік на Чернігівщині погрожував підірвати пасажирський автобус

    Поліція проведе перевірку щодо адекватності та осудності чоловіка
    Поліцейські затримали у передмісті Чернігова чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус. Про це повідомляє поліція Чернігівщини у Facebook. «На лінію «102» надійшло повідомлення, що на виїзді з Чернігова один з пасажирів зупинив автобус міжміського сполучення та погрожує його підірвати», - йдеться у
    • Сьогодні, 15:23
    • Розсилка

    Поліція проведе перевірку щодо адекватності та осудності чоловіка

    Поліцейські затримали у передмісті Чернігова чоловіка, який погрожував підірвати міжміський автобус.

    Про це повідомляє поліція Чернігівщини у Facebook.

    «На лінію «102» надійшло повідомлення, що на виїзді з Чернігова один з пасажирів зупинив автобус міжміського сполучення та погрожує його підірвати», - йдеться у повідомленні.

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    Чоловік на Чернігівщині погрожував підірвати пасажирський автобус
    Чоловік на Чернігівщині погрожував підірвати пасажирський автобус
    Чоловік на Чернігівщині погрожував підірвати пасажирський автобус
    Чоловік на Чернігівщині погрожував підірвати пасажирський автобус

    Як з'ясували правоохоронці, в Сосницькому районі в автобус зайшов невідомий чоловік з рюкзаком. Коли ж транспорт виїхав за Чернігів, чоловік підхопився зі свого місця й почав голосно кричати, що в його рюкзаку бомба. Він вимагав зупинити автобус та вийти усім, окрім водія. Люди вибігли з салону та зателефонували до поліції. 

    Патрульні оточили автобус та евакуювали пасажирів. Потім поліцейські витягли чоловіка з автобуса. Вибухотехніки оглянули вміст його рюкзака, але ні вибухівки, ні вибухових речовин у ньому не виявили.

    Чоловіка затримано. Поліція проведе перевірку щодо його адекватності та осудності.

    Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. 

    Триває досудове розслідування.

     

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