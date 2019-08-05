Чоловік у Миколаєві застрелив кота



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Вбивці загрожує до трьох років позбавлення волі

У Миколаєві поліція розслідує кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 5 серпня.

Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію від мешканців будинку на вулиці Скороходова про те, що у дворі багатоповерхівки їхній сусід вбив пострілами з пістолета безпритульного кота, за свідченнями очевидців, за те, що тварина зайшла на територію двору.

Слідчі порушили кримінальну справу за зазначеним фактом (ч.1 ст.299 КК України). Зловмиснику загрожує арешт на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до трьох років. Проводяться слідчі дії, допитуються свідки і мешканці будинку.

У свою чергу місцеве видання Новости N стверджує, що вбивство кота сталося на очах у дітей, які бавилися у дворі.