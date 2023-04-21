Махінації з харчуванням ЗСУ: ДБР оголосило підозру ексзаступнику міністра оборони

Дії підозрюваних заподіяли майже 12 млн грн збитків

Детективи НАБУ та слідчі ДБР за участі прокурорів САП повідомили про підозру ексзаступнику міністра та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України у зловживаннях при закупівлі харчування для ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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За даними слідства, у 2020 році Міноборони провело тендери на закупівлі послуг з організації харчування для Збройних Сил України на 2021 рік.

«Колишній заступник міністра надав вказівку керівнику департаменту укласти додаткові угоди з постачальниками послуг. Згідно із ними, з основних договорів виключено зобов’язання постачальників з транспортування продуктів та своєчасного поповнення недоторканих продовольчих запасів ЗСУ. Відтак, цим тепер мало займатись ЗСУ, витрачаючи додаткові бюджетні кошти і залучаючи особовий склад і техніку», – йдеться у повідомленні.

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В результаті державі заподіяно майже 12 млн збитків. Крім того, дії підозрюваних призвели до зниження бойової готовності й обороноздатності Збройних Сил України та створили потенційну загрозу основам національної безпеки України в особливий період.

Нагадаємо, що в січні 2023 року журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.