ДБР повідомило про підозру у розтраті 23,7 млн грн ексзаступнику міністра МНС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років Фото: ДБР

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Експосадовець підозрюється у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляється на сайті Держбюро розслідувань.

Слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно угоди, 3420 кв. м. житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність Міністерству.

Проте, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку розташованому в місті Ірпені Київської області.

Згідно матеріалів експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області на 23,7 млн грн менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

До слова, Вищий антикорупційний суд припинив кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра екології Віктора Вакараша за підозрою в недекларуванні майна за 2015 рік.