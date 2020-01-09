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    Кримінал

    ДБР повідомило про підозру у розтраті 23,7 млн грн ексзаступнику міністра МНС

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    Колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років&nbsp; - ДБР повідомило про підозру у розтраті 23,7 млн грн ексзаступнику міністра МНС
    Колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років 
    Фото: ДБР

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

    Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Експосадовець підозрюється у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

    Про це повідомляється на сайті Держбюро розслідувань.

    Слідством встановлено, що у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала Міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Згідно угоди, 3420 кв. м. житлової площі у вказаному будинку повинні були перейти у власність  Міністерству.

    Проте, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою Міністерство відмовилося від житлової площі у місті Києві в обмін на аналогічну житлову площу у будинку розташованому в місті Ірпені Київської області.

    Згідно матеріалів експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області на 23,7 млн грн менше ніж вартість квартир, які Міністерство мало отримати у місті Києві.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.  

    У разі доведення вини, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

    До слова, Вищий антикорупційний суд припинив кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра екології Віктора Вакараша за підозрою в недекларуванні майна за 2015 рік.

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