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    Суд закрив справу стосовно ексзаступника міністра екології Вакараша

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    Суд закрив епізод про подачу недостовірної декларації за 2015 рік Віктором Вакарашем через закінчення термінів на залучення до відповідальності - Суд закрив справу стосовно ексзаступника міністра екології Вакараша
    Суд закрив епізод про подачу недостовірної декларації за 2015 рік Віктором Вакарашем через закінчення термінів на залучення до відповідальності
    Фото: menr.gov.ua

    У серпні Віктору Вакарашу повідомили про підозру в недекларуванні майна за 2015 рік

    Вищий антикорупційний суд 26 грудня 2019 року припинив кримінальне провадження щодо колишнього заступника міністра екології Віктора Вакараша за підозрою в недекларуванні майна за 2015 рік. Про це йдеться у матеріалах суду.

    Суд закрив епізод про подачу недостовірної декларації за 2015 рік через закінчення термінів на залучення до відповідальності.

    У серпні Вакарашу повідомили про підозру.

    За версією Національного антикорупційного бюро, чиновник не вніс до декларації за 2015-2016 роки факт користування житловим будинком загальною площею 556,4 кв. м і земельною ділянкою площею 0,1607 га, власником яких є його близький родич, а також квартиру і позашляховик Toyota Land Cruiser.

    Під час судового засідання адвокат ексзаступника міністра подав клопотання про закриття всіх епізодів справи: у зв'язку із закінченням строку притягнення до відповідальності, а також у зв'язку з каяттям і зміною обстановки.

    Вивчивши клопотання, суд задовольнив його частково, закривши епізод, що стосується 2015 року.

    Зазначимо, НАБУ повідомило Вакарашу про підозру в недекларуванні будинку і землі.

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