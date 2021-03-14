ДБР завершило слідство щодо привласнення мільйонів на будівництві казарм

Державі в особі Міністерства оборони завдано шкоду у сумі 4 726 661 грн

Слідчі ДБР у Львові завершили досудове розслідування стосовно директора підприємства, який заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідні кошти призначалися для будівництва казарм поліпшеного планування.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор та власник підприємства (генпідрядник) умисно підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких зазначив обсяги, види та вартість виконаних робіт, які фактично не були виконанні. Він підписав їх, завірив печаткою товариства та надав до Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

«Надалі, діючи від імені та в інтересах відповідної юридичної особи, а також своїх особистих, як кінцевого бенефіціарного власника, вчинив відмивання коштів одержаних злочинним шляхом в сумі 2 401 690 гривень. Для цього він здійснив низку перерахунків вказаних грошей на інший розрахунковий рахунок підприємства, які надалі були спрямовані (перераховані) підприємством на видачу готівки з банкомата по картці та особисто отримані керівником підприємства», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок цих дій державі в особі Міністерства оборони завдано шкоду у сумі 4 726 661 грн.

Керівник підприємства підозрюється у: заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК); службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК); легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК).

Одночасно завершено розслідування кримінального провадження стосовно юридичної особи до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а також накладено арешт на майно.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювала Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.