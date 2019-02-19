Елітні авто, Мальдіви та інші шикарні курорти: як живе дружина прокурора-антикорупціонера



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Дружина прокурора Ірина Біловар хизується шикарним життям

Жінка хизується речами, які її чоловік не вносив до декларації

Журналісти виявили незадекларовані витрати родини Руслана Біловара. Біловар - прокурор відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генпрокуратури. Завдяки інстаграму його дружини Ірини Біловар, журналіст Анатолій Остапенко знайшов неофіційні витрати, які не вніс у свою декларацію правоохоронець. Про це йдеться у програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.info).

На цій світлині дружина прокурора позує у годиннику бренду Graff Butterfly. Його ціна - 120 тисяч доларів. Вперше фото у цьому годиннику дружина прокурора опублікувала у 2017 році. Однак витрат на придбання дорогих аксесуарів прокурор жодного разу не декларував.

На іншій фотографії у своєму інстаграмі дружина прокурора вже в іншому годиннику - бренду Rolex. Такий в Україні можна придбати за мільйон гривень.

Окрім годинників, Ірина Біловар позує із сумочками відомих брендів: Chanel, Louis Vuitton та Valentino. За приблизними підрахунками, їхня вартість - 10 тисяч євро.

На цій світлині Ірина Біловар фотографується біля автомобіля Audi Q7 2017 року вартістю у півтора мільйона гривень. Ірина пише в соцмережах, що їздить на Audi на роботу. Проте в декларації її чоловіка-прокурора користування чи володіння цим автомобілем не зазначено. Авто такої ж марки зареєстроване на підприємство мами-прокурора Людмили Біловар.

Також дружина прокурора ділиться з друзями світлинами зі своїх численних відпусток.

Протягом трьох минулих років дружина прокурора сім разів відпочила у готелі Rixos Sungate в Туреччині. В соцмережі вона жартівливо називає це місце «дачею».

На всіх фотографіях з відпочинку в закладі Ірина - у зоні для ВІП-клієнтів.

Завдяки деталям на світлинах, журналісти змогли визначити номер, в якому вона відпочивала. Це апартаменти Deluxe площею у 70 квадратних метрів. Гості номеру мають індивідуальну терасу, вітальню, 2 ванні кімнати та вихід до басейну. Сім тижневих турів в цей заклад коштуватиме 700 тисяч гривень.

У липні 2015 року дружина прокурора в інстаграмі відпочивала в Грецькому готелі Suni Beach Resort. Орієнтовна ціна відпочинку - 70 тисяч гривень.

Через два тижні Ірина Біловар разом з родиною відправились на Мальдіви. В готель Anantara dhigu maldives resort. Завдяки розташуванню парасольок та інших дрібних об’єктів на фото, журналісти встановили віллу, в якій зупинилася дружина прокурора.

Тижневий відпочинок прокурорська родина провела у віллі Sunrise. Вартість подібної подорожі - 300 тисяч гривень.

У 2017 році Біловари знову відправились в цей же готель, але у віллу Pool. Визначити її допомогли кільця на стволі бамбуку, які потрапили на знімок в інстаграм Ірини. Вілла площею 180 кв.м. Вона обладнана зручним виходом на пляж, особистим басейном, розташованим в кількох кроках від пляжу. Також в апартаментах є ванна-терраццо та окрема гардеробна кімната.

Тижневий тур сюди коштує 400 тисяч гривень.

Крім цього, в період з 2015 по 2017 рік Ірина Біловар декілька разів відвідувала модні покази у Мілані та їздила відпочивати у Париж та ОАЕ. Згідно з геотегами, Ірина зупинялась в готелях Principe Di Savoya, Chambiges Elysees, Pallazo Matteotti та Fairmont Ajman.

А наприкінці 17 року дружина прокурора поїхала відпочити у столицю Російської Федерації - Москву.

Судячи зі світлин, в столиці країни-агресора дружина прокурора зустрічалась з подругами. Зупинилась в готелі National, розташованому прямо на Червоній площі.

Всього за три роки, за підрахунками журналістів, родина прокурора витратила на відпочинок 1 720 000 гривень. А з урахуванням годинників, аксесуарів та незадекларованного авто витрати сягнули майже 8 мільйонів гривень.

У 2015 році Руслан Біловар вніс у свою електронну декларацію майже 8 з половиною мільйонів гривень готівкових коштів. Однак попри подальші витрати, зафіксовані на фото його дружини, надалі його статки не зменшилися, а зросли. Вже у 2017 році прокурор декларує понад 10 млн грн заощаджень.

Теоретично зростання готівкових коштів прокурора можна було б пояснити бізнесом батьків. У різні часи вони заснували декілька компаній: «Карпати ЛТД», «Закарпаттякурортмінводи» та юридичну фірму «Біловар і Ко». Але, за даними Bihus.Info, ці фірми родини Біловарів за 5 останніх років офіційно заробили лише 2 мільйона 800 тисяч гривень. В період з 2015 по 2017 рік мама прокурора офіційно подарувала сину лише мільйон гривень.

Брат Руслана Біловара Богдан теж колишній прокурор. Але пішов з посади після звинувачень у хабарництві. За версією слідства, Богдан Біловар разом зі своїми прокурорами-колегами вимагали 8 тисяч доларів хабара у начальника відділу УМВС на Львівській залізниці. Натомість прокурори, казало слідство, пообіцяли закрити очі на порушення посадовця. Прокурор виграв справу в апеляційній інстанції, але на роботу в прокуратуру не повернувся.