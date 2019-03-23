Хотів провідати матір: у Запорізькій області із колонії втік засуджений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засудженого затримали через кілька годин після втечі

Мотиви втечі засуджений пояснив тим, що отримав звістку про хворобу матері і хотів її відвідати

У Запорізькій області з Оріхівської виправної колонії (№88) втік 55-річний засуджений. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік скористався тим, що працював різноробочим на підсобному господарстві ділянки соціальної реабілітації, і за його діями не спостерігають працівники адміністрації колонії.

Він направився до залізничної станції у місті Оріхів, де його і затримала через кілька годин пошукова група.

Мотиви втечі засуджений пояснив тим, що отримав звістку про хворобу матері і хотів її відвідати.

Тепер втікачеві доведеться відсидіти додатково кілька років, адже за втечу з місця позбавлення волі статья 393 Кримінального кодексу України передбачає покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», протягом 2018 року із установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України було скоєно 28 втеч.