Із запорізького СІЗО випадково випустили з-під варти іншого в'язня

Арештанта, якого помилково випустили з СІЗО замість іншого, вже затримали

У Запоріжжі суд звільнив під заставу одного з обвинувачених, однак замість нього з СІЗО помилково випустили на волю його співкамерника. Про це повідомляє прес-служба Орджонікідзевського суду Запоріжжя. Арештанта, якого помилково випустили з СІЗО замість іншого, затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту з можливістю



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32-річний житель Дніпра Дмитро Пономаренко, який був затриманий в Запоріжжі за крадіжку в вересні поточного року, таким ось дивним способом опинився на волі

Арештанта, якого помилково випустили з СІЗО замість іншого, вже затримали

У Запоріжжі суд звільнив під заставу одного з обвинувачених, однак замість нього з СІЗО помилково випустили на волю його співкамерника.

Про це повідомляє прес-служба Орджонікідзевського суду Запоріжжя.

Арештанта, якого помилково випустили з СІЗО замість іншого, затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту з можливістю застави 35,2 тис. грн.

Його звинуватили у злочині, передбаченому статею «втеча з місця позбавлення волі або з-під варти».

«Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, із встановленням застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 35240 грн», - повідомили у суді.