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    Кримінал

    Керівник військкомату на Хмельниччині погорів на 15-тисячному хабарі

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    Керівник військкомату на Хмельниччині погорів на 15-тисячному хабарі
    Фото: ДБР

    Затриманий вимагав гроші від призовника

    Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в Хмельницькій області викрили факт вимагання та отримання коштів заступником Новоушицького районного військового комісара від призовника. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

    За попередньою інформацією, заступник Новоушицького районного військового комісара отримав 15 тисяч гривень від особи за надання їй відстрочки та не призову на строкову військову службу.

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    «Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході проведення слідчих дій неправомірна вигода виявлена та вилучена в повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

    Слідчі ДБР вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 4 ст.  426-1 Кримінального кодексу України).

    Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть лікарів, які вимагали хабара в учасника АТО.

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