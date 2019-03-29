У Києві судитимуть лікарів, які вимагали хабара в учасника АТО



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Фото: Прокуратура Києва

Зловмисників затримали на робочому місці після отримання вказаних коштів

Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно лікаря-експерта Центральної військово-лікарської комісії МОУ та голови Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної допомоги, які вимагали та одержали 1,5 тис. доларів США хабара від учасника АТО. Чоловік дістав травму ноги під час бойових дій на Донбасі. За цю суму лікарі обіцяли йому встановити групу інвалідності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Зловмисників затримали на робочому місці після отримання вказаних коштів.

У ході проведення обшуків за адресами мешкання та на робочих місцях підозрюваних виявлено та вилучено грошові кошти у сумі еквівалентній 135 тисячам доларів США та понад 20 конвертів з медичною документацією осіб, які подавали документи на встановлення групи інвалідності із грошовими коштами у сумі від 700 до 1500 доларів США.

За результатом відпрацювання осіб, чиї медичні документи були виявлені під час слідчих дій, одному з підозрюваних додатково інкриміновано ще один епізод одержання хабара у сумі 800 доларів США за встановлення інвалідності.

За результатом розслідування 29.03.2019 обвинувальний акт по даному кримінальному провадженню за ч. 3 ст. 368 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України направлено для розгляду по суті до Печерського районного суду м. Києва.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування також встановлено факти вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України, матеріали яких виділено в окреме провадження та по них на даний час триває досудове розслідування.