Кіберполіція Києва викрила розповсюджувачів дитячої порнографії

Загалом на комп’ютерах зловмисників знаходилося близько 12 тисяч файлів із вмістом незаконного контенту

Кіберполіція викрила у Києві групу чоловіків віком від 30 до 40 років, які розповсюджували дитячу порнографію. [READ_MORE] «За місцем проживання кожного із зловмисників поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті обшуків правоохоронці виявили комп’ютери, які чоловіки використовували для розповсюдження забороненого



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Загалом на комп’ютерах зловмисників знаходилося близько 12 тисяч файлів із вмістом незаконного контенту

Кіберполіція викрила у Києві групу чоловіків віком від 30 до 40 років, які розповсюджували дитячу порнографію.

«За місцем проживання кожного із зловмисників поліцейські провели санкціоновані обшуки. У результаті обшуків правоохоронці виявили комп’ютери, які чоловіки використовували для розповсюдження забороненого контенту. Крім того, виявлено жорсткі диски, на яких зберігалися фото та відеофайли порнографічного вмісту. Наразі техніку вилучено та направлено до експертного центру для проведення всіх необхідних експертиз. Загалом на комп’ютерах зловмисників вилучено близько 12 тисяч файлів із вмістом дитячої порнографії», — повідомляє прес-служба Національної поліції України.

За фактами розповсюдження забороненого контенту поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.