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    Кримінал

    Лікар з Київщини вимагав у пацієнтки 20 тис. грн за довідку про інвалідність

    Згодом медпрацівник зменшив розмір неправомірної вигоди до 10 тис. грн
    Через підозру в отриманні хабара від жінки за надання третьої групи інвалідності довічно 19 лютого був затриманий член лікарсько-консультативної комісії Богуславської центральної районної лікарні Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Зазначаєтся, що лікар під час проведення медичного огляду спочатку вимагав 20
    • Сьогодні, 15:45
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    Згодом медпрацівник зменшив розмір неправомірної вигоди до 10 тис. грн

    Через підозру в отриманні хабара від жінки за надання третьої групи інвалідності довічно 19 лютого був затриманий член лікарсько-консультативної комісії Богуславської центральної районної лікарні Київської області.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Зазначаєтся, що лікар під час проведення медичного огляду спочатку вимагав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди за ухвалення рішення про надання їй третьої групи інвалідності довічно.

    У разі невиконання даної вимоги, медичний працівник погрожував позбавленням групи інвалідності.

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    Згодом медпрацівник зменшив розмір неправомірної вигоди до 10 тис грн, частину з яких отримав напередодні засідання Миронівської міжрегіональної медико-соціальної експертної комісії.

    Під час отримання неправомірної вигоди медичний працівник був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

    На даний час затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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    Міністерство охорони здоров'я хабар лікар Київщина
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