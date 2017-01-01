Маріупольський музей передав в окупований Крим 52 картини

Орієнтовна оціночна вартість переданих у Крим картин становить $1,324 млн

Прокуратура спрямувала до суду обвинувальні акти щодо службовців комунальної установи «Маріупольський краєзнавчий музей» за передачу 52 картин до художнього музею в окупованому Сімферополі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим. Екс-директор маріупольського краєзнавчого музею та завідувач відділом фондів Художнього музею



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Орієнтовна оціночна вартість переданих у Крим картин становить $1,324 млн

Прокуратура спрямувала до суду обвинувальні акти щодо службовців комунальної установи «Маріупольський краєзнавчий музей» за передачу 52 картин до художнього музею в окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

Екс-директор маріупольського краєзнавчого музею та завідувач відділом фондів Художнього музею ім. А. І. Куїнджі (філії краєзнавчого музею) 20 березня 2014 року передали до КРУ «Сімферопольський художній музей» в окупований Крим 52 картини художників XVIII-XIX століття, які є державною частиною Музейного фонду України.

Картини оголошені в державний та міждержавний розшуки каналами Інтерполу. Їх орієнтовна оціночна вартість станом на 20 березня 2014 року становила $1,324 млн.

Справи проти посадовців відкрито за ч. ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.