Мільйонні збитки: на Полтавщині голову ОТГ підозрюють у корупції

СБУ повідомила про розслідування корупційного злочину на Полтавщині

СБУ викрила мільйонні збитки бюджету під час реконструкції інфраструктурних об’єктів Полтавщини

Голову ОТГ в Полтавській області підозрюють у корупції під час проведення ремонтно-будівельних робіт спортивного комплексу. Збитки, яких завдано державі, становлять 2 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відзначається, що службові особи однієї з об'єднаних територіальних громад регіону уклали договір на проведення ремонтно-будівельних робіт спортивного комплексу. Загальна вартість договору становила 37 млн грн.

Згідно з результатами виконаних робіт, підрядник склав відповідний акт, до якого входили обладнання та матеріальні цінності. Незважаючи на те, що їх не поставили – службові особи ОТГ ці акти сплатили в повному обсязі.

Експертиза підтвердила факт завищення вартості робіт і встановила, що державі було завдано збитків у розмірі 2 мільйонів гривень.

Очільнику громади повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Голові ОТГ загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо оголошення підозр іншим фігурантам кримінального провадження.