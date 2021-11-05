  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Мільйонні збитки: на Полтавщині голову ОТГ підозрюють у корупції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    СБУ повідомила про розслідування корупційного злочину на Полтавщині - Мільйонні збитки: на Полтавщині голову ОТГ підозрюють у корупції
    СБУ повідомила про розслідування корупційного злочину на Полтавщині
    фото з відкритих джерел

    СБУ викрила мільйонні збитки бюджету під час реконструкції інфраструктурних об’єктів Полтавщини

    Голову ОТГ в Полтавській області підозрюють у корупції під час проведення ремонтно-будівельних робіт спортивного комплексу. Збитки, яких завдано державі, становлять 2 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Відзначається, що службові особи однієї з об'єднаних територіальних громад регіону уклали договір на проведення ремонтно-будівельних робіт спортивного комплексу. Загальна вартість договору становила 37 млн грн.

    Згідно з результатами виконаних робіт, підрядник склав відповідний акт, до якого входили обладнання та матеріальні цінності. Незважаючи на те, що їх не поставили – службові особи ОТГ ці акти сплатили в повному обсязі.

    Експертиза підтвердила факт завищення вартості робіт і встановила, що державі було завдано збитків у розмірі 2 мільйонів гривень.

    Очільнику громади повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Голові ОТГ загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

    Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо оголошення підозр іншим фігурантам кримінального провадження.

    Теги: СБУ розслідування час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мільйонні збитки: на Полтавщині голову ОТГ підозрюють у корупції