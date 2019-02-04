Минулого року в Україні щодня викрадалося по 7,6 км кабелів телефонного зв'язку



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Кількість крадіжок телефонних кабелів минулого року зросла

Протягом минулого року злодії вкрали майже 3 тисячі кілометрів кабелю «Укртелекому»

Протягом 2018 року в Україні викрали майже 3 тисячі кілометрів кабелів стаціонарного телефонного зв'язку, тобто щодня в середньому викрадали по 7,6 кілометра телефонних дротів.

Відповідну статистику наводять в операторі стаціонарного телефонного зв’язку, компанії «Укртелеком».

«Протягом минулого року злодії вкрали майже 3 тисячі кілометрів кабелю «Укртелекому», тобто в середньому щодня цупили по 7,6 кілометра або 5,3 метра мідного кабелю щохвилинно», — йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що кількість крадіжок кабелів минулого року зросла. Так, у Києві таких випадків у 2018 році було на 70% більше.

«Загалом по країні у 2018 році за протиправне посягання на телекомунікаційне обладнання компанії було порушено понад 20 тисяч справ. За скоєні злочини та затримано 1,7 тисяч осіб. Переважній більшості з них пред’явлено підозру в скоєнні звичайної крадіжки (ст. 185 КПК України), що дещо пом’якшує суворість покарання», — повідомляють в «Укртелекомі».

Там також додають, що у більш ніж 30% випадків відновлені компаніями дроти знову викрадалися.