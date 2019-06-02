На Черкащині помічник голови суду погорів на хабарництві



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Затримання зловмисника Фото: Нацполіція

Правоохоронці задокументували вимагання та отримання 4 400 доларів неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення по 14 цивільним справах

На Черкащині помічника голови одного з судів викрито у хабарництві. За хабар він пообіцяв посприяти у прийнятті суддею рішень на користь позивачів у 14 судових справах, повідомляє прес-служба МВС.

«Слідчі Черкаського відділу поліції за оперативного супроводження працівників Управління захисту економіки в Черкаській області Нацполіції України за процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури повідомили про підозру помічнику голови одного з судів області», - йдеться у повідомленні.

Під час слідства було встановлено, що підозрюваний налагодив злочинну схему по вимаганню та отриманню неправомірної вигоди від представника позивача за його вплив на суддів. Правоохоронці задокументували вимагання та отримання 4 400 доларів неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення по 14 цивільним справах: за кожне позитивне рішення – 300 доларів та ще 200 доларів за його «працю».

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правопорушнику наразі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Проводяться процесуальні дії щодо встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності підозрюваного та встановлення інших причетних до злочину осіб

Нагадаємо, 31 травня на хабарі в 270 тисяч попалися два посадовці «Укрзалізниці».