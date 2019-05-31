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    На хабарі в 270 тисяч попалися два посадовці «Укрзалізниці»

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    На хабарі в 270 тисяч попалися два посадовці «Укрзалізниці»
    Фото: прес-служба прокуратури міста Києва

    Зловмисників затримано «на гарячому» після передачі всієї суми неправомірної вигоди

    У Києві заступника начальника філії «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Укрзалізниця» та начальника відділу вказаної Філії затримали на хабарі в 270 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Як повідомляється, вищевказані посадовці за попередньою змовою вимагали від представника суб’єкту господарювання 270 тис. гривень неправомірної вигоди за укладення договору відповідального зберігання.

    Зловмисників затримали «на гарячому» після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

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    На хабарі в 270 тисяч попалися два посадовці «Укрзалізниці»
    На хабарі в 270 тисяч попалися два посадовці «Укрзалізниці»
    На хабарі в 270 тисяч попалися два посадовці «Укрзалізниці»

    Відкрито кримінальну справу за статтею «Одержання хабара» (ч. 3 ст. 368 ККУ).

    Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

    Напередодні слідчі Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника відділу ГУ ДФС у м. Києві та слідчого цього ж управління ДФС. За даними слідства, вказані особи вимагали $12 тисяч у виконавчого директора одного із підприємств Одеси за повернення вилучених під час обшуків документів та припинення кримінального переслідування.

    Фіскалів затримали після отримання коштів. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

    хабар Укрзалізниця
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