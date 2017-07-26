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    Кримінал

    На Чернігівщині працював нелегальний кол-центр російського банку

    На Чернігівщині СБУ припинила діяльність нелегального кол-центру російського банку
    Співробітники Служби безпеки України припинили у Прилуках діяльність нелегального кол-центру одного з російських банків. Про це інформує прес-центр спецслужби. Правоохоронці зʼясували, що «установа» була організована московською комерційною структурою для оптимізації своїх витрат. Оператори кол-центру обслуговували клієнтів з РФ та
    • Сьогодні, 17:56
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    На Чернігівщині СБУ припинила діяльність нелегального кол-центру російського банку

    Співробітники Служби безпеки України припинили у Прилуках діяльність нелегального кол-центру одного з російських банків. Про це інформує прес-центр спецслужби.

    Правоохоронці зʼясували, що «установа» була організована московською комерційною структурою для оптимізації своїх витрат. Оператори кол-центру обслуговували клієнтів з РФ та тимчасово окупованої території Криму через інтернет та сервіси ІР-телефонії. Керівництво «філією» здійснювалася з головного офісу банку в Москві.

    Оперативники спецслужби задокументували, що на серверному обладнанні кол-центру, яке знаходилось в Росії, накопичувались особисті дані українських громадян. Адже кандидати на роботу в компанію, попри неофіційне працевлаштування, були зобов’язані повідомити роботодавцю свої персональні дані: домашню адресу, номери мобільних телефонів, адреси поштових електронних скриньок, акаунти у соціальних мережах тощо.

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    На Чернігівщині працював нелегальний кол-центр російського банку
    На Чернігівщині працював нелегальний кол-центр російського банку

    Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях закладу правоохоронці виявили документацію та комп'ютерну техніку, які підтверджують незаконність функціонування кол-центру.

    Наразі перевіряється інформація про причетність російської компанії та її «осередку» до фінансування незаконних збройних формувань ОРДЛО.

    Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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