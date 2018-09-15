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    Кримінал

    На Чернігівщині СБУ затримала військовослужбовця: збував психотропи

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    На Чернігівщині СБУ затримала військовослужбовця: збував психотропи
    Фото: прес-служба СБУ

    Чоловіка затримали під час спроби пронести на територію військового містечка чергову партію амфетаміну

    У Чернігівській області на збуті психотропних речовин затримали військового однієї з місцевих військових частин. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці стверджують, що чоловік закуповував психотропи через зв’язки у кримінальних колах та збував знайомим.

    Його затримали під час спроби пронести на територію військового містечка чергову партію амфетаміну.

    Під час огляду особистих речей затриманого правоохоронці вилучили психотропи та марки ЛСД, а за місцем проживання військового - пакети з психотропами, упаковки та електронні ваги для зважування наркотичних речовин.

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    Проти військовослужбовця відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво та збут наркотиків) Кримінального кодексу.

    Очікується, що невдовзі затриманому буде обрано міри запобіжного заходу.

    У липні правоохоронцями було затримано на збуті наркотичних засобів старшого оперуповноваженого Дарницького управління поліції у Києві та двох наркоторговців, які постачали йому заборонені речовини. 

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